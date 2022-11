Lorde fue uno de los actos principales del segundo día del Primavera Sound Santiago y, al cerrar su concierto, dijo que sería un show que jamás olvidaría, una frase que podría sonar a un cliché que repiten todos los artistas en cada escenario que pisan, de no ser por que la afirmación cobró realismo la noche del sábado por la inusual condición en la que la neozelandesa tuvo que salir a cantar: una intensa lluvia que llevó a cancelar otro evento que se realizaba el mismo día y en el mismo horario (el Music Bank).

A las 9:10 de la noche, cuando era su turno en el escenario Santander, se cumplió el pronóstico de mal tiempo del que se hablaba desde el inicio del evento: unas gruesas gotas de lluvia empezaron a caer sobre los asistentes que ya lidiaban con unos fríos 13 grados de temperatura. “Usualmente en los festivales, cuando llueve, hay un techo sobre mí que me protege de la lluvia, pero hoy yo me mojo con ustedes”, dijo la cantante que, irónicamente, llegó al festival en el marco de un disco que tiene como temática el ‘solar power’ (poder solar). Pero la lluvia, aceptémoslo, terminó siendo el ingrediente que llevó a otro nivel el show.

Aunque en su anterior tour por Sudamérica, Lorde cantaba canciones tristes y llevaba vestidos largos, en su regreso al continente y en el debut del Primavera Sound en la capital chilena, la neozelandesa trajo un ánimo más festivo que se trasladó no solo en un vestuario más ligero, sino también en su interacción con el público y su movimiento en escena, que mantuvo a tope a pesar de las condiciones adversas.

“La última vez que nos vimos, escribía canciones tristes, pero ahora creo que también puedes sonreír, sonreír está bien. En el fondo, sigo siendo una perra triste pero de vez en cuando hay que sonreír”, dijo Lorde antes de “Liabilly”, uno de los temas que formaron parte de su set. Y el buen ánimo fue su escudo para una noche que podría haber terminado de otra manera.

Lorde en Primavera Sound Santiago 2022. / Mila Belén/ Difusión

Con el maquillaje corrido por la lluvia, el cuerpo húmedo y el frío intenso, Lorde prometió abrigar a todos los asistentes con su música, y lo hizo con una excelente selección de temas de “Solar Power”, su más reciente disco; “Melodrama”, el álbum que la consolidó ante la crítica y audiencia; y el “Pure Heroine”, su aclamado debut adolescente.

“Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Seré su amiga para siempre, lo prometo, especialmente después de salir de esta lluvia juntos”, afirmó en otro momento del concierto en una reflexión no solo del show, sino de los 13 años que ya lleva de carrera, y en los que ha vivido de todo un poco.

“Este es un show de altos y bajos”, explicó luego sobre el setlist que contrastaba temas como “Royals” con “Mood Ring” y “Supercut” con “Perfect Places”. Es curioso que uno de los momentos más altos de su show haya sido con el ya clásico “Ribs”.

“Escribí esta canción cuando tenía 15, ahora tengo 26. Vamos a bailar por los adolescentes que fuimos”, dijo y bailó como si no hubiera mañana junto a sus fans en el momento en el que la lluvia se hizo más intensa y cualquiera hubiera preferido correr a buscar refugio.

Lorde en Primavera Sound Santiago 2022. / Mila Belén/ Difusión

“Si yo estuviera en un concierto y lloviera, yo me iría”, afirmó Lorde para agradecer el gesto de las más de 20 mil almas que se quedaron a su set completo y que coronó una fecha con un cartel notable en el festival en Santiago de Chile.

Gloria folk

Antes de Lorde, se había presentado en el escenario del frente otro espectáculo de alto calibre musical. La estadounidense Phoebe Bridgers llegó con uno de sus discos más celebrados: “Punisher”, del 2020, con canciones que en vivo superan a la versión de estudio.

Para su ‘performance’, Bridgers se apoyó en unas proyecciones que emulaban un libro de cuentos y con cada canción iba cambiando de ilustración. Una de las más sublimes fue para “Chinese Satellite”, que hizo ‘match perfecto’ con cómo Bridgers llevó a sus fans a experiencias sensoriales de otros planetas con sus guitarras (cambió varias veces por varias eléctricas y acústicas) y una banda impecable.

Bridgers también llevó todo el tiempo en su micrófono el pañuelo verde en favor al derecho al aborto. En un momento del show incluso dijo: “No sé ustedes, pero yo creo que en el aborto y tenía que decirlo”.

Phoebe Bridgers en el Primavera Sound Santiago 2022. / Carlos Molina/ Difusión

El setlist de la noche tuvo algunas novedades, como la inclusión de un tema que no toca con frecuencia, “Funeral”, y que confesó incluyó a pedido de un fan. Otro tema destacado de la noche fue “Graceland”, que tocó antes de preguntar entre los presentes: “¿Hay algún gay por aquí? Esta canción es para ustedes”, dijo en respuesta al contundente “sí” que vino desde el gramado. El cierre de un show perfecto fue con “I Know the End”, para el que descendió del escenario y les dio el micrófono a sus fans para los gritos que acompañan las últimas notas del tema. ¿Mejor final? Imposible.

Phoebe Bridgers en el Primavera Sound Santiago 2022. / Carlos Molina/ Difusión

Apuestas variadas

La fecha inaugural del Primavera Sound en Chile, el viernes, fue como una bienvenida para el público a este nuevo formato en la región. En su segundo día no solo la convocatoria fue más grande, sino que funcionaron los 5 escenarios dispuestos en el Parque Bicentenario Cerrillos.

En el escenario Punto Ticket, antes de Lorde estuvieron Los Jaivas, con una demostración de toda la calidad que los ha mantenido vigentes en 60 años de carrera que cumplirán en 2023. “Gracias por eso, chiquillos, chiquillas y ahora también chiquilles”, dijo Claudio Parra. Siguieron los siempre precisos Interpol, con un setlist de un rock sobrio y efectivo como el blanco y negro que marcó la estética de su show.

En el escenario Pepsi merecen una mención especial el dueto Boy Harsher, y los españoles de Carolina Durante; estos últimos incluso superaron problemas técnicos para ofrecer un concierto de pura energía punk.

El cuarteto Carolina Durante. / Kiara Lozano/ El Comercio

El escenario Bits, dedicado el sábado a las apuestas electrónicas, debió cancelar su programación por la lluvia, pero en la tarima del Primavera la venezolana Arca, al cierre de la jornada, armó la fiesta con un dj set tan atrevido y carismático como ella misma

Finalmente, el show que más gente congregó, y uno de los más esperados por los asistentes al Primavera Sound Chile, fue el de los británicos de Arctic Monkeys. En el escenario Santander, los liderados por Alex Turner intercalaron clásicos con temas de su reciente álbum, “The Car”, y cerraron la penúltima fecha del evento que este domingo tendrá en sus estelares a Björk, Mitski, Charlie XCX y Travis Scott, una oferta pocas veces vista en la región pero que el Primavera busca hacer una cita fija de manera anual.

Arctic Monkeys en Primavera Sound Santiago. / Mía Belén/ Difusión