La primera esposa de Frank Sinatra fallece a los 101 años

La novia de la adolescencia y primera esposa de Frank Sinatra, Nancy, murió a los 101 años.

Su hija, Nancy Sinatra Jr., anunció en su sitio web que su madre había muerto a las 6:02 de la tarde del viernes, sin detallar dónde había ocurrido.

"Ella luchó duramente para quedarse en esta tierra, pero el tiempo se había llevado lo mejor de ella", escribió, y agregó que su madre murió "en paz".

"Buena suerte mamá, y gracias por todo", añadió en su mensaje de despedida Nancy Jr, la mayor de los tres hijos que tuvieron Frank y Nancy.

Nancy se divorció de Frank Sinatra en 1951 debido a que este le fue infiel con la actriz Ava Gardner. En la imagen, Nancy Barbato en 2007. (Foto: AP) AP

Nancy Barbato conoció a quien se convertiría en su marido durante el verano de 1934, cuando ambos pasaban las vacaciones con sus familias en la costa de Jersey.

En aquél momento, Nancy -nacida el 25 de marzo de 1917, en Jersey- tenía 17 años; Frank tenía 19.

"Nancy se estaba arreglando las uñas en el porche cuando Frank llegó con su ukelele y le dio una serenata", dice un relato en el sitio web de Sinatra.

"Una cosa llevó a la otra, y empezaron a estar juntos".

La pareja se casó en 1939 en el templo de "Our Lady of the Sorrows" en Jersey. Luego, se mudaron a un apartamento modesto en Nueva York. Por entonces, Nancy trabajaba como secretaria.

En 1950, humillada por las noticias en la prensa sobre el romance de su marido con la estrella de cine Ava Gardner, Nancy comenzó el divorcio del cantante, cuyo trámite fue finalizado en 1951.

Conocido por sus conquistas, Frank se casó más tarde con Gardner (1951-57), luego con Mia Farrow (1966-68), y finalmente con la modelo Barbara Marx en 1976.

Pero el cantante permaneció cerca de Nancy hasta su fallecimiento en 1998, según el New York Times.