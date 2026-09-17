A lo largo de su carrera, el intérprete acumula 15 nominaciones al Latin Grammy sin haber obtenido un galardón hasta el momento | (Foto: Instagram)
A lo largo de su carrera, el intérprete acumula 15 nominaciones al Latin Grammy sin haber obtenido un galardón hasta el momento | (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El cantante Prince Royce criticó a la Academia Latina de la Grabación por no incluir discos de bachata en la categoría de mejor álbum de merengue/bachata para la entrega de los premios Latin Grammy de este año.

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