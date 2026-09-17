El cantante Prince Royce criticó a la Academia Latina de la Grabación por no incluir discos de bachata en la categoría de mejor álbum de merengue/bachata para la entrega de los premios Latin Grammy de este año.

De ese modo, el artista de origen dominicano expresó mediante su cuenta de Instagram que la ceremonia se ha convertido en “un concurso de popularidad dentro de la propia industria, donde pesen más las relaciones, las campañas o quién tiene más amigos”.

Post de Prince Royce

En su pronunciamiento, el interprete detalló que al revisar los proyectos postulados notó que no figura ningún álbum completo del género y que solo una fracción mínima del contenido nominado corresponde a bachata.

Las candidaturas anunciadas para la ceremonia del 12 de noviembre en Las Vegas incluyen producciones de Fariana, Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana y Techy.

Al respecto, el músico aclaró que su intención no es restar mérito al merengue, pero enfatizó que la nacionalidad de los nominados no garantiza la presencia del estilo musical, señalando que “ser dominicano es una nacionalidad” mientras que “la bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia”.

Las declaraciones de Royce ocurren tras la publicación de las candidaturas de la Academia, donde no fue incluida su colaboración ‘Better Late Than Never’ junto a Romeo Santos.

A lo largo de su carrera, el intérprete acumula 15 nominaciones al Latin Grammy sin haber obtenido un galardón hasta el momento.

*Con información de EFE

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