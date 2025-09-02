Sonia del Águila
Sonia del Águila

“Lo que hizo con Michael Jackson me parece increíble”: estrella de la bachata elogia a Tony Succar, reflexiona sobre su reinvención y aclara ‘rivalidad’ con Romeo Santos
estrella

Su primera presentación ante un público numeroso fue interpretando un villancico en una actuación escolar. Nadie imaginaba entonces que aquel niño tímido del Bronx se convertiría en Prince Royce, la voz de una generación que encontró en la bachata una manera de expresarse. En las calles de Nueva York aprendió a bailar; en los viajes en el tren subterráneo, cuando aún vivía con sus padres, a escribir; y en el escenario, a transformar su vida en un canto que lo llevaría al mundo. Quince años después, confiesa que el artista y la persona no siempre son el mismo: sobre la tarima es pasión desbordada; fuera de ella, Geoffrey Royce Rojas sigue siendo un muchacho reservado, que prefiere el silencio a la multitud.

