“Lo que hizo con Michael Jackson me parece increíble”: estrella de la bachata elogia a Tony Succar, reflexiona sobre su reinvención y aclara ‘rivalidad’ con Romeo Santos

“Trato de mantener mi vida personal en privado porque eso es lo que me mantiene con los pies en la tierra. A veces comparto algunos momentos en redes, porque sé que al público le gusta, pero siempre con equilibrio”, asegura el artista estadounidense, quien vuelve al Perú como parte del tour mundial que promociona “Eterno”, su más reciente disco de estudio.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Quince años después de conquistar al mundo con su inolvidable versión de “Stand by me”, el ídolo romántico regresa a las raíces que lo lanzaron al estrellato, pero esta vez con una propuesta más ambiciosa, más íntima. Así nace “Eterno”, un tributo musical a los clásicos que marcaron época, ahora versionados en bachata.

“Para mí fue un resumen de lo que hice con ‘Stand by me’ hace años”, confiesa Royce con nostalgia. “Mucha gente piensa que esa canción es mía, y eso me parece increíble. Con ‘Eterno’ quise revivir esa magia, pero yendo más allá: versionar no solo un clásico, sino todo un repertorio de leyendas como los Beatles, Elvis Presley, The Bee Gees, los Backstreet Boys, y traerlo a mi cultura, a mi esencia”.

Detrás del álbum hay un deseo claro de reconectar con lo que inspiró sus primeros pasos en la música, y al mismo tiempo, de regalarle al público un viaje emocional. Las canciones seleccionadas —que abarcan décadas y estilos— no son solo covers. Son reinterpretaciones cargadas de historia personal y colectiva.

“‘How deep is your love’ era una de las favoritas de mi mamá”, cuenta. “Ella me decía que cuando llegó a Estados Unidos, esa canción la acompañaba mientras trabajaba en una factoría. Para mí incluirla fue rendirle homenaje no solo a una época musical, sino a mi madre, a nuestros orígenes”.

Cada canción en "Eterno" guarda una anécdota. Desde “I want it that way” de los Backstreet Boys, que lo marcó en sus inicios, hasta “Yesterday”, que estuvo a punto de ser la elegida en lugar de “Stand by me” en el 2008. Hoy, todas esas piezas encuentran su lugar dentro de un proyecto que busca emocionar.

Mantenerse vigente durante más de quince años en la música —y especialmente en un género tan pasional y competitivo como la bachata— no es casualidad. En una industria donde la fama puede ser efímera y las tendencias cambian a la velocidad de un clic, Prince Royce aprendió a mantenerse fiel a sí mismo.

“Creo que es importante ese presentimiento, dejarte llevar por lo que sientes”, reflexiona. “Van a haber altas y bajas, nuevas modas… hay que navegar. Siempre digo que la vida es como una maratón. Hay que creer en uno mismo, reinventarse, pero sin traicionarte. Por eso colaboro, experimento, hago cosas distintas, pero nunca pierdo mi esencia”.

“No ha sido fácil”, admite. La dificultad, según cuenta, no ha estado solo en la creación o en la exposición mediática. Lo más duro ha sido mantenerse.

“Cuando ya has hecho tantas colaboraciones, cuando ya has mezclado tantos estilos… lo difícil es seguir sorprendiendo. ¿Cómo haces algo que no sea una repetición de ti mismo? ¿Cómo haces algo mejor sin perderte?”.

La evolución tecnológica también ha sido parte del reto. “Cuando yo empecé, todavía se vendían discos físicos. Ahora todo es streaming, TikTok, redes sociales. Vivimos en un mundo donde cada vez hay que estar más expuesto, donde hay que adaptarse constantemente”, explica. Pero lejos de quejarse, lo asume como parte del viaje. “Sí, hay que bailar en TikTok, sí, hay que conectar con las nuevas generaciones… pero nunca dejando de ser tú. Esa ha sido mi brújula todo este tiempo”.

Nuevos horizontes

Aunque muchos imaginan rivalidades, Prince Royce asegura que con Romeo Santos lo une una relación de respeto y admiración. “Él ha hecho muchísimo por la bachata y por la música latina en general. No es fácil tener amigos en esta industria, porque cada quien vive en su propio mundo, en países distintos, con agendas que nunca coinciden, pero el respeto siempre está”, refiere.

En cuanto al futuro, sus sueños siguen siendo grandes. Nombres como Juan Luis Guerra, Enrique Iglesias, Justin Bieber o The Weeknd aparecen en su lista de colaboraciones ideales. “Me encantaría trabajar con ellos, siempre estoy abierto a fusionar estilos y a crear algo diferente”, afirma.

Entre los artistas cuyo trabajo admira está el peruano Tony Succar, a quien conoció en distintos eventos y con quien se identifica por su manera de rendir homenaje a los clásicos. “Lo que hizo con Michael Jackson me parece increíble, tiene mucho que ver con lo que yo hice en ‘Eterno’: tomar canciones icónicas y darles nueva vida desde nuestra cultura. Es un músico talentoso”, señala.

A pesar de los premios, de los números uno y de los millones de seguidores en todo el mundo, Prince Royce no siente que su historia esté completa. “Me falta visitar más países, seguir alimentando esa conexión con el público”, admite. Entre sus sueños está también explorar la actuación, si la vida le abre esa puerta, y mantener siempre la posibilidad de devolverle algo a la gente que lo ha acompañado en el camino.

Más allá de la música, ha encontrado en el deporte otra manera de desafiarse. Este año correrá su tercera maratón, convencido de que la disciplina y la constancia que exige esa carrera son las mismas que lo han mantenido vigente en la industria. “La vida es una maratón —dice—, y quiero seguir corriéndola con pasión”. Ese mismo espíritu incansable es el que lo trae de regreso a Lima.