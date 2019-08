Prince Royce regresa a la bachata con el tema "Morir solo" | VIDEO

Con más de 15 años haciendo música a pesar de solo tener 30 años el cantante Prince Royce tiene motivos para sentirse orgulloso de su carrera. Inicialmente conocido por su bachata, el artista ha combinado múltiples géneros, así como colaborado con algunas de las figuras más importantes de la música latina.

Luego de una exploración de géneros urbanos que incluyó colaboraciones con Maluma, Bad Bunny y J Balvin, Royce regresa a sus orígenes con "Morir solo", una melancólica bachata de un amor puro e intransigente grabada en República Dominicana, lugar de origen del género musical y también de la familia del cantante.

Con ocasión de la salida del tema este 30 de agosto El Comercio tuvo oportunidad de conversar con Prince Royce.

- Cuéntame sobre tu nuevo tema

"Morir solo" es el nuevo sencillo de bachata que grabamos en Samaná, República Dominicana, un lugar que es un paraíso espectacular. Ya he grabado antes en este país, pero es la primera vez que lo hago fuera de un estudio y quería mostrarle a los fans un espacio diferente. La locación quedó especialmente bien con "Morir solo", que es una bachata. Sé que mi público ha esperado una nueva canción de este género luego de que he estado experimentando con canciones urbanas. Es un tema muy bonito que regresa a los inicios de mi carrera.

- ¿No es el título de tu nueva canción algo lóbrego tomando en cuenta que te acabas de casar y estás en uno de los mejores años de tu carrera?

El que conoce de bachata sabe que este género tiene normalmente mucha melancolía, mucho corazón y mucho sentimiento. De ahí viene pues el título en el que básicamente él que canta la canción dice que "si no es con ella, se muere solo".

- Es un poco una intransigencia trágica, pero bastante romántica...

Creo que a la gente le atraen las novelas y al público amante de la bachata le gusta ese romanticismo y ese drama.

- Tienes un nuevo álbum en camino bajo el título AlterEgo ¿Nos puedes adelantar algo acerca de este trabajo?

Bueno, espero que salga este año. Es un concepto diferente. Creo que todo el mundo tiene dos personalidades y en ese disco voy a demostrar otro lado de Prince Royce con fusiones de géneros y colaboraciones diferentes. Tendrá bachata, R&B en español y canciones más urbanas, un poquito de todo. Es un disco que todavía estoy desarrollando y dándole los últimos toques, pero creo que es un concepto completamente diferente, algo que no he visto en mucho tiempo en la música latina. Para mí cada disco debe sorprender, hacer cosas diferentes.

- Has tenido colaboraciones con grandes estrellas de la música latina como Marc Anthony, Shakira, entre otras. ¿Con quién más quisieras colaborar?

Hay bastantes artistas con enorme talento con los que me gustaría trabajar y muchas de esas colaboraciones han llegado orgánicamente. Por ejemplo, con Maluma estábamos hablando en el bote de Marc Anthony y ahí fue donde armamos la canción "El Clavo" 'bacilando', fue algo que pasó en el momento.

He tenido la dicha de grabar con mucha gente como Maná, Shakira, que para mí fue un placer trabajar con ella y verla bailar y cantar su primera bachata, Marc Anthony, con quien me llevo super bien y con él también cantamos su primera bachata... Thalía, Daddy Yankee.

Para mí ha sido un placer fusionar diversos mundos en una canción y poder trabajar con gente que realmente admiro y que han tenido mucho éxito, que me han ayudado a mí también y han aportado en mi carrera. Por supuesto me encantaría trabajar con gente como Jaycee, Rihanna o Enrique Iglesias, pero creo que son cosas que pasan orgánicamente. A veces uno encuentra una canción que le parece perfecta para alguien, se la mandas y si le gusta puede que se mande a grabarla contigo.

- ¿Cómo haces para que los artistas mantengan su personalidad y presencia en una canción donde colaboran?

Creo que es muy importante siempre la comunicación entre los artistas. También es importante la confianza de poder decirle a alguien "hey, a mí no me gusta eso". Con cada persona que grabo trato que se sientan a gusto con el tema y el video, además de que siempre trato de informarlos en todo. Creo que cuando se trabaja entre amistad y con mucho talento, las cosas salen bien. En general siempre hemos tenido una muy buena experiencia con esas colaboraciones.

- ¿Por qué crees que en la actualidad hay tantas colaboraciones entre los artistas?

Porque puedes unir diferentes 'fanbases' de alrededor del mundo. Grabas con un artista mexicano y es un 'flow' diferente del de un artista puertorriqueño. Hay la oportunidad que ese artista traiga su público para unirse con el mío. También no soy creyente que cada canción debe ser una colaboración. Hoy en día hay canciones que son muy buenas pero oyes que hay siete personas cantando y te preguntas si le hacía falta. Depende de la canción. A veces tengo una y me digo "necesita de algo" y quizás ese algo es un rapero o quizás una cantante... Es un balance, pero definitivamente hoy en día es la fórmula que está funcionando y creo que al público le gusta. Entonces ¿por qué no seguir colaborando y creciendo en conjunto? Como hemos visto en el pasado, la unión hace la fuerza.

►VIDEO DE ESTRENO