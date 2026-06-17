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Resumen

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Antes de que lo viral se convirtiera en una palabra de uso común, antes de que YouTube transformara rostros anónimos en celebridades globales y de que Internet descubriera a una niña peruana cantando huainos con una voz aguda y poderosa, Wendy Sulca ya estaba sobre los escenarios. Su historia empezó mucho antes, en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, entre cerros, carencias, música familiar y un arpa que todavía hoy le eriza la piel.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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