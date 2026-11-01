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Resumen

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El proyecto de ley propone que, si un concierto de un artista extranjero incluye teloneros, al menos uno sea peruano. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)
El proyecto de ley propone que, si un concierto de un artista extranjero incluye teloneros, al menos uno sea peruano. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA
Por Ángel Navarro Quevedo

Dos veces se intentó y dos veces se quedó en el papel. En 2019, Elías Ávalos, de Fuerza Popular, propuso exigir un telonero peruano bajo amenaza de una multa del 10 % de lo recaudado. En enero de 2026, Sigrid Bazán pidió al menos 30 minutos de músico nacional en cada show extranjero, con megaestrellas como BTS en la mira. Ninguna llegó a dictamen. Ahora es el diputado Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular, quien insiste con el Proyecto de Ley 00665/2026-2031-CD, que propone que, si hay teloneros en un show con artistas extranjeros, al menos uno sea peruano y reciba un pago.

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