Dos veces se intentó y dos veces se quedó en el papel. En 2019, Elías Ávalos, de Fuerza Popular, propuso exigir un telonero peruano bajo amenaza de una multa del 10 % de lo recaudado. En enero de 2026, Sigrid Bazán pidió al menos 30 minutos de músico nacional en cada show extranjero, con megaestrellas como BTS en la mira. Ninguna llegó a dictamen. Ahora es el diputado Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular, quien insiste con el Proyecto de Ley 00665/2026-2031-CD, que propone que, si hay teloneros en un show con artistas extranjeros, al menos uno sea peruano y reciba un pago.

La regla se sumaría a la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante (Ley 28131), vigente desde 2003, como artículo 24-A. No obliga a programar teloneros donde no los haya y deja la elección en manos del promotor. Repite, eso sí, el castigo de 2019: hasta 10 % de la recaudación bruta, fiscalizado por el Ministerio de Cultura. Pero el proyecto no se queda en el escenario. También eleva la cuota de contenido nacional en radio abierta, del 10 % actual a 20 % el primer año y 30 % desde el segundo.

“El concepto me parece absolutamente el adecuado y el correcto”, señala Alberto Menacho, de TQ Producciones. Por su parte, Coqui Fernández, gestor cultural, también respalda la propuesta, pero con reservas, y expone el dilema: “Si en esta industria el Estado interviene y controla por populismo, abrimos un camino muy peligroso también para las demás industrias. Por otro lado, tienes el nacionalismo que hay que ejercitarlo, por el bien de nuestra cultura”, agrega, aunque ambos coinciden en que estas propuestas se desarrollen junto a los empresarios quienes ven vacíos en algunas partes de la propuesta.

Daniel F, voz de Leusemia, será invitado especial del concierto del cantautor argentino en el Centro de Convenciones Barranco, dentro de su Serenata Tour 2026. (Foto: Difusión) / Difusi

Un asunto de debate

La primera grieta es quién decide realmente. El texto entrega la elección al promotor, pero la cadena es más larga: la productora envía una terna de dos o tres opciones y el manager del artista responde. Hay figuras como Robert Smith, de The Cure, que escuchan cada propuesta, y otras que piden una segunda terna; hay incluso quienes ya vienen con teloneros y propuestas cerradas. Allí asoma el vacío mayor, pues el proyecto no prevé qué ocurre si el artista no contempla a un telonero local. «No es culpa del productor, pero es quien da la cara según esta ley», advierte Menacho sobre multar al promotor en caso de que el artista traiga teloneros ya preseleccionados para toda su gira.

De ahí se pasa a la multa, el flanco más débil. Fernández hizo la cuenta: en un estadio de 43,500 personas con entrada promedio de 75 dólares, la multa máxima del 10 % superaría los S/ 1.1 millones, unas 200 UIT, frente a las 10 UIT que se pueden imponer por infracciones graves al transportar materiales peligrosos. La llama “confiscatoria”. Menacho propone cambiar el castigo por un incentivo, idea que Fernández amplía con beneficios fiscales para empresarios, radios y público.

Nero Lvigi será uno de los teloneros peruanos del próximo concierto de Gorillaz en Lima, un ejemplo de cómo las aperturas locales ya ocurren sin necesidad de ley. (Foto: @nerolvigi_inkasmob).

La experiencia regional apunta en esa dirección. Chile tardó doce años en aprobar su ley, que premia con exención de IVA a los conciertos extranjeros de más de 600 personas que incluyan un telonero chileno; el incumplimiento se multa con 50 a 100 UTM, así que funciona más como incentivo que como imposición. Argentina, por su lado, obliga desde 2012 a incluir un telonero nacional, con fiscalización del Instituto Nacional de la Música. Sin embargo, la experiencia chilena también muestra cómo una ley así puede vaciarse de sentido. En al menos once conciertos, la productora DG Medios contrató teloneros locales, como exige la norma, pero les pidió devolver entre 35 % y 50 % de sus derechos de autor, es decir, del dinero que cobran por interpretar sus canciones.

Otro asunto sin detallar es cuánto debe cobrar el telonero. El proyecto dice que la participación es “onerosa”, pero no fija monto ni piso. Fernández ubica los honorarios locales entre S/ 1,000 y S/ 45,000. Estos montos, además, pueden variar según las proyecciones del mercado sobre el artista, que van desde su disponibilidad hasta el atractivo que genera para el show en general.

Los Mirlos, con repercusión internacional en el extranjero, también abrirán el show de Gorillaz en Lima.

Las condiciones en que tocarán estos artistas son otro punto a considerar. No hay una especificación sobre el tiempo en escenario, el sonido ni los camerinos. Menacho recuerda que el público limeño suele llegar recién para el artista principal y que, como productor de conciertos, “tú no puedes ordenar a la gente a qué hora llegar al estadio”. Fernández va más allá: muchas veces el telonero nacional enfrenta el rechazo del mismo público. Es decir, aun con pago asegurado, tocar ante un recinto a medio llenar depende de factores que ninguna multa puede corregir.