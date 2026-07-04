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Resumen

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Sergio Ken ha llevado su violín a lugares donde pocos imaginarían escucharlo: un tema mundialista producido por Emilio Estefan, presentaciones para futbolistas como Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, la presentación del libro de Jean Ferrari y, ahora, una colaboración que prepara con la barra de Universitario. Tiene 17 años, toca desde los cinco y posee oído absoluto, una habilidad excepcional que le permite escuchar una melodía y trasladarla casi de inmediato a las cuerdas.

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