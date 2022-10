“Puerto Rico sigue sufriendo apagones que dejan a decenas de miles sin luz. Una explosión dejó a todo Puerto Rico a oscuras en abril. En agosto, uno de los hospitales principales del país estuvo casi 20 horas sin electricidad”. Así inicia Graulau su reportaje “Aquí vive gente”, donde muestra la cruda realidad que viven sus connacionales en el país caribeño, frente a la poca –o nula- acción de las autoridades, según denuncia.

La periodista puertorriqueña confirmó a El Comercio que el problema del sistema de energía eléctrica inestable lleva décadas en su país. Sin embargo, recientemente, el Gobierno decidió poner parte de la operación, distribución y transmisión de la energía eléctrica en manos de la compañía privada LUMA, gestionada por Estados Unidos y Canadá. Desde ese momento, y según han mostrado las mismas estadísticas, los apagones en la isla son más prolongados.

“Esa transición se hizo con la promesa de que el servicio iba a ser mejor y que el pueblo puertorriqueño tendría energía eléctrica más estable. Sin embargo, lo que hemos visto después del paso del huracán Fiona es que el servicio no necesariamente está mejor y que todavía el pueblo puertorriqueño sufre sin acceso al servicio de luz”, declaró.

Pero la falta de un servicio esencial como la luz no es el único problema que están atravesando los puertorriqueños. En el documental, la periodista también denuncia el progresivo desplazamiento de la población originaria. Esta afectación se relaciona a los incentivos tributarios que reciben los extranjeros que se mudan a Puerto Rico bajo el amparo de la Ley 22 y que, en palabras de Graulau, “está atrayendo a personas con mucho dinero. Pero, una vez llegan aquí, ven oportunidades de inversión que terminan desplazando a la comunidad. La población local ya no puede costear vivir en esos lugares”. En otras palabras, gentrificación. Otro tema expuesto en el videoclip de Bad Bunny es que privados han restringido el acceso a las playas, lo cual contraviene la ley.

Es cierto que en Puerto Rico sí se habla de estos problemas sociales, aunque no han tenido el énfasis necesario para que la noticia rebote en otros países de Latinoamérica. Ahí que entra Bad Bunny, quien con más de 43 millones de seguidores solo en Instagram, se ha posicionado como uno de los mayores exponentes de la música urbana, así como en un influenciador.

¿Cómo está aportando Benito?

El equipo de Bad Bunny fue el que se acercó a Bianca Graulau. A principios de mayo, la joven recibió una llamada y le comentaron que el artista había visto su trabajo a través de redes sociales, le había interesado la cobertura que estaba dándole a estos temas de índole social. Es ahí que empieza el trabajo para realizar “Aquí vive gente”.

“En los meses de julio y agosto fue cuando apretó la cosa, como decimos acá, e hicimos la mayoría del trabajo, estábamos trabajando muchísimo para sacarlo a tiempo. Todo empezó con esa llamada y de ahí empezamos a hablar de los detalles y afinando poco a poco hasta que llegamos al producto final”, puntualizó.

A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, Bianca ha encontrado en redes sociales como Instagram y Tik Tok las plataformas ideales para compartir información valiosa. Al ser periodista independiente, debe valerse de los recursos que tiene disponibles. (Fotos: Instagram @biancagraulau)

Bianca recibió todos los recursos necesarios para realizar el proyecto; de esa manera, consiguió a los personajes ideales y convocó al equipo audiovisual que la acompañó en el proceso. Para su suerte, no tuvo complicaciones en el trabajo periodístico, obtuvo incluso el apoyo de puertorriqueños que le brindaron testimonios.

En YouTube, Bad Bunny acumula una cifra igual de extraordinaria que en Instagram: 43.9 millones de suscriptores. Sus videos acumulan, en algunos casos, hasta 400 millones de visualizaciones. “El Apagón” fue estrenado el pasado 16 de septiembre en dicha plataforma y, al cierre de esta nota, acumula más de 8,6 millones de vistas. Un alcance mundial que, dice Graulau, es el factor clave para llegar a más comunidades.

“Él siempre está utilizando su plataforma para hablar de los temas que sucede aquí, y creo que por eso mismo es que el pueblo puertorriqueño lo quiere tanto y le agradece que alce su voz para que el mundo se entere de lo que está sucediendo”, dijo la periodista. “Creo que Benito lo ve como parte de su responsabilidad, porque él ama a Puerto Rico, a su patria. No quiero hablar con él, pero digo que lo ve como parte de quién es. Las personas que deciden hacer este tipo de acciones son por amor a su patria”, continuó.

Un amor orgánico

Pero, ¿lo que ha hecho Bad Bunny con “El Apagón” se puede tratar también de una estrategia comercial? Andrés Flores, especialista en marketing musical, menciona que el puertorriqueño es, en definitiva, un fenómeno “disruptivo”. Desde hace un tiempo, tiene todos los reflectores sobre él y, por cualquier mínima acción, se hace tendencia.

Por ello Benito no tendría la necesidad de hacer noticia. Si bien no se conoce si la idea de “El Apagón” surgió de manera orgánica, lo que sí se ha demostrado –en opinión de Flores– es que el artista puede ser una voz para su comunidad. “Más allá de ser el artista número uno, él es puertorriqueño y vivió las deficiencias de un gobierno que, de alguna manera, tiene inconvenientes. (Esta acción) te puede jugar en contra o te puede jugar a favor con tu audiencia. Siempre la política y la música va a ser difícil, pero sin duda alguna, me parece increíble que logre darles voz”, refirió a este Diario.

“Creo que es un apoyo muy genuino. Hay muchas cosas que se dan genuinamente. No creo que haya utilizado ese mecanismo de marketing para que todo el mundo hable de él, porque realmente Bad Bunny por cada cosa mínima que haga, ya va a estar en el ojo del huracán, sea positivo o negativo. Creo que esto le permite a él difundir tanto la situación social, como difundirse como marca y abanderado de una causa social, por así decirlo”, dijo.

No es la primera vez que Bad Bunny se ha pronunciado sobre un tema social. El machismo es, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo, un conflicto dentro de las comunidades. Es así que, tras haber pasado por el género del trap –caracterizado por la misoginia-, ha conseguido que más mujeres lo apoyen gracias a su mensaje de empoderamiento femenino en canciones como “Yo Perreo Sola”.

“Es un artista que ha cumplido con todos los elementos teóricos y herramientas teóricas del marketing musical, porque normalmente el marketing te dice que identifiques un nicho de mercado con el que puedas conectar, y luego ese mismo nicho te va a permitiendo crecer a nivel global. (…) Logró que toda esa esa reputación negativa se invierta y diga ´soy un artista global que está pendiente de un nuevo mercado´. Eso es lo que hay que hacer”, finalizó el especialista. Entonces, lo que Benito Martínez quiere realmente dejarle a sus seguidores -según Flores- es el respeto.

Graulau coincide en este último punto. Tanto Bad Bunny como su equipo mostró total respeto por el tema del documental y considera la oportunidad como “una experiencia muy linda, porque todavía estamos conversando del tema y eso es lo que queremos, que no se olviden estos problemas tan importantes”.

El cierre de documental realizado por Bianca Graulau para Bad Bunny es igual de crudo que la situación de los puertorriqueños. Sin autoridades que brinden respuestas, ni un país que recibe soluciones, en Puerto Rico vive gente y el mundo debe saberlo.