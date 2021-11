¡Free Britney! Ahora es una realidad. Britney Spears recuperó su libertad tras la decisión final de la jueza Brenda J. Penny el pasado 12 de noviembre, de poner fin a la estricta tutela a la que fue sometida por casi 14 años por su padre, quien controlaba su dinero, sus presentaciones y hasta los medicamentos que debía tomar. La pregunta que ahora surge entre sus fanáticos y la prensa es ¿Qué hará?.

La popular ‘Princesa del pop’ está muy cerca de cumplir los 40 años el próximo 2 de diciembre y ahora vivirá una vida completamente feliz, sin ataduras de tutelas a su padre o de ninguna otra persona, pues ahora tiene autonomía, capacidad de decisión, podrá administrar su propia vida y fortuna. Y es que durante todo este tiempo, la cantante estadounidense ha tenido en mente muchos planes que ahora podrá hacer realidad.

Aunque no está claro cómo ejercerá esa libertad de la que ahora goza, la intérprete de “Baby One More Time” expresó su ansiedad por el futuro. “He esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estoy y ahora que ya está aquí tengo miedo de hacer algo porque temo cometer un error”, posteó el pasado viernes 15 de octubre en su cuenta oficial de Instagram.

¿QUÉ HARÁ BRITNEY SPEARS TRAS LIBERARSE?

Entre los planes de Britney Spears está algo que sus fans llevan esperando desde hace un buen tiempo con muchas ansias: su retorno al mundo de la música. La noticia es muy esperanzadora ya que hace algunos meses la cantante estadounidense señaló que no pensaba volver a subirse a un escenario y solo quería llevar una vida tranquila como cualquier ser humano, disfrutando de las cosas mundanas.

De acuerdo al portal de noticias TMZ, Britney Spears estaría planeando en volver a grabar canciones. La estrella pop tendría muchas ganas por volver a entrar a un estudio de grabación y preparar un nuevo material, según asegura el medio tras consultar con contactos directos con el entorno de Spears. Sus representantes preferido no hacer comentarios sobre posibles planes futuros.

Lo cierto es que la artista lleva sin sacar nuevo material desde 2016 cuando sacó a la venta su último disco Glory. La intérprete de “Overprotected” o ha establecido contacto con ningún productor o ha elegido a los compositores con quienes empezaría a trabajar, por lo que esta posibilidad tomaría un tiempo más. Tampoco se sabe si se volvería a subir a un escenario, aunque dio a entender recientemente que no lo haría.

¿SUENAN CAMPANAS DE BODA?

Y es que además, Britney Spears tampoco tiene la necesidad de subirse a un escenario, ya que sus todavía 39 años, dispone de un fortuna de alrededor de 60 millones de dólares. Otro de los planes de la ‘Brit’ sería casarse con su novio el entrenador personal de origen iraní, Sam Asghari, con quien tiene cinco años de relación y el vestido de la novia ya viene siendo confeccionado por Donatella Versace.

¿UN NUEVO SPEARS A LA FAMILIA?

La superestrella tiene dos hijos varones “Sean” y “Preston” con su exmarido Kevin Federline, quien tiene la custodia principal. Ella también ha expresado su deseo de convertirse nuevamente en madre, pues ahora podrá decidir por sí misma dejando atrás la grave acusación que realizó en junio ante la jueza de los Ángeles, en cuyo testimonio reveló que era obligada a mantener un DIU anticonceptivo.

¿UNA SERIE SOBRE LA VIDA DE BRITNEY SPEARS?

Britney Spears también habló sobre varias ofertas para realizar versiones televisivas y cinematográficas de su vida. Sin embargo, la propuesta no le ha causado mucha gracia pues en un video publicado en octubre pasado dijo “¿No se supone que debo interpretar el papel de mi propia vida?” y agregó sobre la posibilidad de quién podría personificar su papel “No estoy muerta. ¿En qué están pensando?”.

Lo cierto es que ahora es libre para hacer realidad este y otros planes que ha tenido en mente durante todo este tiempo. No serán fácil dejar atrás las secuelas de todo lo vivido estos 13 años y necesitará tiempo para reencontrarse y volver a sentir la pasión por la carrera que la llevó a lo más alto de la fama y por la que tiene millones de seguidores en todo el mundo pendiente de cada uno de sus pasos.