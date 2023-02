Alberto Menacho está tranquilo. Entre los múltiples conciertos que el empresario de entretenimiento prepara, hay dos todavía no anunciados, pero cuyo nivel les permitiría ocupar estadios. Algo que a un organizador distinto quitaría el sueño —y por los problemas vistos meses atrás con otros shows cómo no estar nervioso—, a él no parece afectarle. Al menos no da esa impresión durante los minutos que conversó con este diario.

Pero no solo se hace industria de los conciertos con estadios. También están los eventos que llenan teatros, auditorios; con músicos consagrados. En ese marco, Menacho presenta el retorno de TQ Producciones, empresa que entró en pausa por el estado de emergencia del Covid-19, pero que este 2023 ya tiene una agenda que va hasta fin de año. Show para un público que, además de gustarle la música, es distinto a la idea preconcebida que asocia a esta música con gente mayor de 60 años. "Hay gente joven, gente de todas partes de Lima. La música clásica está agarrando muchos adeptos, siempre los ha tenido, lo que pasa es que han estado muy desabastecidos. Creo que los teatros, y la forma en que se presentaba esto, creaba, tal vez, una barrera. (…) La manera en la que tratamos de presentar los shows es como si se tratara de un concierto de rock", nos cuenta el empresario desde su departamento de San Isidro. Música para todos Este 2023, TQ trae como primer show del año a "Querida Montserrat, querido Luciano", gala que rinde homenaje a Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti, el 15 de abril en el Gran Teatro Nacional. Le sigue, también en el mismo estilo y desde Corea, la presentación de la cantante lírica Hera Hyesang Park, el jueves 25 de mayo en el auditorio del Colegio Santa Úrsula. En ambos casos, se trata de escenarios ideales para espectáculos donde los artistas tengan más cercanía con el espectador. "El GTN es un gran teatro, sobre todo la parte de atrás, toda la parte de los camarines, la técnica, es muy bueno. Está muy bien mantenido, los técnicos son de primer nivel. El del Santa Úrsula está muy bueno. No fue concebido para ser el teatro central de una ciudad, está en un colegio de niñas, pero tiene una capacidad interesante y una acústica maravillosa, fuera de serie, comparable a la del Colón en Buenos Aires", cuenta el empresario sobre ambos locales. En sentido horario Steve Hackett, Hera Hyesang Park, Alexei Volodin y la Franz Liszt Chamber Orchesta; algunos de los grandes artistas que TQ Producciones trae este 2023 a Perú. / Difusión/ TQ Producciones Shows multitudinarios De otro lado, ¿Qué ocurre con los escenarios multitudinarios? 15.000, 20.000 personas. Anteriormente, Menacho dijo que hubo una reunión de empresarios para evaluar crear una arena pensada en esos espectáculos, algo inédito en el Perú. No se llegó a buen puerto. ¿Qué tiene que cambiar en el país para pensar en esa construcción y así no depender tanto de los estadios? La respuesta es simple: que la gente vaya a los conciertos. "La demanda hace la oferta. Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro (Brasil) e inclusive Santiago (Chile) nos llevan años en haber presentado y teniendo una afluencia de gente que va a conciertos mucho más que en Perú. Nosotros recién estamos comenzando. Que se mantenga esto un par de años más, en que la gente ya tenga la costumbre de ir a un concierto, entonces ahí sí se crea una necesidad real (por una arena de conciertos)", dice, Menacho y resalta que Lima tiene que entrar, realmente, al circuito de los shows musicales. A eso se dirige la ciudad, que solo en 2022 tuvo shows como Guns N' Roses, Harry Styles, Kiss, Daddy Yankee, Karol G, Coldplay, Morat, etc. Este 2023 empezó con cuatro fechas llenas de Romeo Santos en Lima y que, en las próximas semanas, traerá más estrellas. Menacho, por ejemplo, está detrás de los cercanos conciertos de Def Leppard/ Mötley Crue y Blink-182. El camino de los artistas hacia el Perú parece trazado. El dato Más presentaciones de TQ en el GTN Steve Hackett. Sábado 12 de agosto. Franz Liszt Chamber Orchestra. 9 de octubre. Alexei Volodin. Lunes 27 de noviembre.