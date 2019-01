Queen y otras despedidas memorables de las bandas de rock | VIDEOS

Aunque en los años 70 ya habían consolidado su estatus como una de las bandas más exitosas, el legado de Queen no sería el mismo si no hubieran tocado, por ejemplo, en el Live Aid revivido en el filme "Bohemian Rhapsody" (nominado al Óscar a Mejor Película), una tarde de julio de 1985. Tampoco si no se hubieran presentado en el estadio de Wembley el 12 de julio de 1986.



Nadie podía haber imaginado que menos de un mes después, el 9 de agosto, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon subirían juntos a un escenario por última vez, como parte del Magic Tour. Tras la publicación del disco "A Kind of Magic", Queen se presentó en Knebworth Park ante más de 120 mil personas, para cerrar aquella gira europea, tras dar 21 conciertos en 62 días.



SIN BONZO NO ES IGUAL

En julio de 1977, Led Zeppelin suspendió la gira del disco "Presence" tras la repentina muerte de Karac, hijo de su vocalista, Robert Plant, de solo 6 años. El tiempo pasó y las heridas solo se curaban con música. En 1979 lanzaron "In Through The Out Door", y para presentarlo prepararon una gira que los llevó por varias ciudades de Europa, Berlín entre ellas. Allí, el 7 de julio de 1980, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John 'Bonzo' Bonham se presentarían juntos por última vez en el Eissporthalle de esa ciudad.



Poco después, el 25 de setiembre, Bonham, baterista del grupo, moriría a los 32 años en la mansión de Jimmy Page en Clewer, Inglaterra, tras beber ingentes cantidades de vodka. El 17 de octubre tenían programado el inicio de una nueva gira norteamericana, y aunque la banda consideró la posibilidad de continuar sin su compañero, se dieron cuenta de que sin él nada sería igual. Aunque en 1982 publicarían "Coda", su último álbum, el fin del grupo fue tácitamente declarado.



27 años después, tras la muerte del productor Ahmet Ertegün, los tres miembros sobrevivientes se reunirían para una breve tocada benéfica. En la batería estaba Jason Bonham, hijo de Bonzo.



EL MUNDO SIN GRUNGE

​Alemania también tendría la curiosa suerte de ser el último país en el que tocaron juntos Dave Grohl, Krist Novoselic y Kurt Cobain como Nirvana. El trío se presentó la noche del 1 de marzo de 1994 en el Terminal Eins de Múnich ante tres mil personas. Aquella noche, aunque Kurt dejó evidencias de su fragilidad, sus fanáticos pensaron que habría Nirvana para rato. Aquella noche, tocaron temas como "Drain you", "School", "Polly", "Breed", "Serve the Servants", "Come As You Are" o "Smells Like Teen Spirit". Cobain cantó de modo tan desgarrador que el concierto programado para el día siguiente tuvo que ser suspendido, pues fue víctima de bronquitis y laringitis severas.



Apenas un par de días después, mientras estaba en Roma para continuar su gira, Cobain fue encontrado inconsciente por Courtney Love y fue llevado a un hospital, donde descubrieron que había combinado Rohypnol (un medicamento que causa somnolencia y puede producir leves amnesias) y alcohol. El resto de la gira fue cancelada.



Kurt retomó su relación con la heroína y tuvo que ser convencido por sus seres queridos de ingresar en rehabilitación. Sin embargo, pocos días después escapó del centro de recuperación Exodus de Los Ángeles, en el que había sido ingresado, volvió a Seattle, vio a pocos amigos y desapareció. Recién fue hallado el 8 de abril: alrededor de las 11 a.m. del día 5 se había quitado la vida con una escopeta. Tenía 27 años.



GRACIAS TOTALES

​Para mediados de los años 90, aparentemente Soda Stereo había dado todo lo que tenía como banda y sus miembros optaron por la separación. En 1997 editaron el álbum doble "El último concierto", que recopilaba los mejores temas de los shows de la gira de despedida de Soda Stereo realizada entre agosto y setiembre de ese año por México, Venezuela, Chile y Argentina.



Sin embargo, 10 años después, Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio retomaron sus instrumentos y sus ganas para "Me verás volver", nombre inspirado en una línea de su tema "En la ciudad de la furia". Esta gira se inició en Buenos Aires, el 19 de octubre, y se extendió hasta el 21 de diciembre. En estos casi dos meses dieron 22 shows, con un promedio de asistencia de 45 mil espectadores por cada uno. En total, Soda Stereo llegó a reunir más de un millón de espectadores, convirtiéndose en uno de los más grandes espectáculos protagonizados por una banda latinoamericana.



Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, México, Estados Unidos y Perú fueron testigos de este regreso. Lima pudo ver a los tres músicos juntos, por última vez, las noches del 8 y 10 de diciembre del 2007, en un Estadio Nacional repleto para ambas citas: casi 100 mil fanáticos pudieron verlos.



Ya de vuelta en casa, el 21 de diciembre, Soda Stereo se presentó por última vez en el estadio Monumental de River, ante 70 mil espectadores, durante tres horas y media, interpretando 30 canciones. Entre quienes pudimos verlos en Lima, aún suena en nuestros recuerdos la ironía de Cerati en "Cuando pase el temblor": "Despiértame… cuando pase el reguetón".