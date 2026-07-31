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También aparecen nombres de una nueva generación como Rvfv, Yapi o Adrian Fyrla | Foto: EFE / Composición EC
También aparecen nombres de una nueva generación como Rvfv, Yapi o Adrian Fyrla | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

Quevedo y Bad Gyal son los cantantes españoles más escuchados en el extranjero en lo que va de año, según los datos proporcionados este jueves por la plataforma Spotify, mientras que Rosalía, Alejandro Sanz y Rels B también destacan gracias a sus últimos éxitos.

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