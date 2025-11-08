Escucha la noticia
¿Quién es Flor Bromley, la cantautora peruana que lleva su historia —y la de todas las mujeres— hasta los Grammy Awards 2026?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Cuando escuchó el teléfono sonar, Flor Bromley no imaginaba que al otro lado de la línea la esperaba una noticia que cambiaría su historia. Su productora Lucy Kalantari le decía “felicitaciones”, y ella, incrédula, buscaba en la pantalla la prueba de que era real: su nombre, entre los nominados al Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Música para Niños. “No lo podía creer —dice—, fue un honor inmenso”. Así, desde Nueva York, la artista peruana vio cómo “Herstory”, el álbum que celebra a las mujeres que cambian el mundo, entraba en la historia de la música.