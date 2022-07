Con videos que superan los 40 millones y 15 millones de visitas, M2H jamás ha sonado en las radios locales. La agrupación peruana de rap, con 8 años de trayectoria, ha colaborado con artistas consolidados como Rusherking, FMK, Charles Ans, Nanpa Básico, entre otros. Pero pese a que la música urbana esté en su mayor apogeo, y que ellos sean uno de nuestros pocos representantes en dicho género, aún no han logrado alcanzar gran popularidad a nivel nacional.

Lo cierto es que Jota (Jorge Gallardo) y Kaeve (Kevin Maraví), integrantes de la banda, tienen una legión de fieles seguidores esparcidos por toda Sudamérica que les permiten poder vivir de la música que realizan. Sin embargo, este año se proponen apuntar hacia un público global. Ambos miembros se encuentran entusiasmados de iniciar este recorrido de la mano de su reciente discográfica, WK Records, y en una conversación con El Comercio nos hablan sobre su duro recorrido en una incipiente escena musical peruana donde los músicos deben luchar por sobresalir.

— El proyecto musical “M2H” surgió hace ocho años, pero su reconocimiento es reciente. ¿Cómo fue que lograron profesionalizar un grupo surgido de un barrio?

Kaeve: M2H empezó como un colectivo de varios solistas bajo un mismo nombre. Jota y yo nos conocimos por un amigo en común del colegio en Monterrico, el barrio donde nacimos y crecimos. En aquel entonces el rap recién estaba empezando en el país, aunque prácticamente era inexistente. Al final, fuimos ochos amigos de la zona que decidimos reunirnos y practicar música en mi casa. Otras veces, sacábamos permisos con la municipalidad para ensayar en parques o en una pérgola, nos apoyábamos trayendo parlantes o micrófonos que tenía cada uno. Luego de varios años algunos tomaron otros caminos y recién en 2019, Kaeve y yo decidimos llevarlo de forma más profesional. Abrimos una empresa, empezamos a viajar más, nos fuimos a vivir un tiempo a Argentina y estuvimos por México y Miami.

Uno de nuestros objetivos es poner los cimientos de una industria musical en nuestro país, para que las siguientes generaciones puedan hacer música y quedarse [en el Perú]". Jota Gallardo , integrante de M2H.





— Y en aquellos años, ¿Cómo fue forjarse un camino por la “industria musical” peruana?

Jota: Desde nuestros inicios cada año ha sido un paso. Forjar una amistad con valores y principios establecidos ha sido lo más importante para abrir este negocio; porque finalmente el grupo es un negocio. Teníamos que ser constantes, hacer música todos los años, empezar a viajar, conocer nuevos artistas y abrir conciertos a cantantes consolidados como Paulo Londra. Sin embargo, todo esto nos ha hecho dar cuenta de que no existe una industria musical peruana, aún está en pañales. Por eso, uno de nuestros objetivos es poner los cimientos de una industria musical en nuestro país, para que las siguientes generaciones puedan hacer música y quedarse [en el Perú]. Si te soy sincero, tener un proyecto musical empezando en este país, en este momento; es imposible. A pesar de que la música ahora nos dé de comer, recién estamos comenzado.

— Justamente su popularidad inicia desde su llegada a México en 2019 y a Argentina en 2020. ¿Qué motivó estos viajes?

Kaeve: Creo que lo que le toca a toda la gente en Perú, es viajar. Incluso la poca gente que sobresale en Perú [Nero Lvigui, Gabriel Drago o Rapper School], ya se fueron al extranjero porque se dieron cuenta de que acá es complicado. Tienes que irte del país para que cuando regreses te vean en otra etapa y puedan aceptarte.

— ¿Es difícil obtener popularidad empezando desde aquí, su propio país?

Jota: Lamentablemente los medios de comunicación masivos les están dando la espalda a los artistas. Si escuchas la radio, los cantantes peruanos que suenan son gente que tuvo gran popularidad hace 30 años, en los 90, como Pedro Suárez Vértiz o Gian Marco. ¿Y qué pasó con la gente los años 2000, de los 2010? Todos ellos son grandes cantantes, claro, pero ya estamos 2020, ¿Dónde están los nuevos grupos? En la radio no aparecen los artistas peruanos que el público está escuchando ahora y que incluso son un “boom” en redes sociales. En otros países hay artistas con muchos menos millones de reproducciones en plataformas digitales, a diferencia de nosotros, que están en radio.





— ¿A qué creen que se deba que Perú no logre exportar artistas nacionales de música urbana como sí sucede en otros países de Latinoamérica?

Kaeve: Cuando llegamos a Argentina y tomamos el taxi en el aeropuerto, lo primero que escuchamos en la radio fue Paulo Londra. De ahí, escuchamos otros artistas locales, gente que hace rap y reguetón. Cuando fuimos a México sucedió lo mismo, no solo en las radios, sino en los centros comerciales. Allá se escucha pop producido en su propio país, música de amigos con los que hemos trabajado. ¿Te imaginas si en las radios de aquí pusieran música de artistas peruanos que recién están empezando? Pero a cada rato, hasta lograr popularizarlos. En tan solo un año, de tener tan solo dos artistas que pegan; tendríamos quince, habría industria y conciertos. En cambio, los medios prefieren cobrar para poder difundirlos. Ellos no saben que, si los ayudarían a impulsar su carrera, en pocos años obtendrían más oyentes y dinero. Yo creo que varios países en Latinoamérica lo vieron de esa manera. En Argentina no pasaron ni dos semanas y nos llamaron para entrevistarnos en una radio muy conocida de hiphop. Aquí en Perú son cortoplacistas, y no ven más allá de lo que podrían hacer. El apoyo en países como Argentina o México beneficia a todos, tanto a los cantantes como a los medios. Deberíamos aprender de ellos.

— ¿Y cómo los ha recibido el público peruano en general?

Kaeve: Tenemos el peor público de todo Sudamérica, me incluyo también. El público peruano es muy tímido, le da vergüenza gritar y cantar; sobre todo el público limeño, es súper acomplejado. En Ciudad de México la gente vivía nuestras canciones, incluso algunos tenían tatuado el logo de nuestra banda. En Argentina fuimos a cantar en una discoteca donde nadie nos conocía, pero la gente paró su cumbia y su reguetón para voltearnos a ver y aplaudirnos. Allá hay una cultura de escuchar la música y vivirla. Aquí en Perú falta ese cariño por el artista peruano que se saca a la ****** para poder vivir de esto, la gente aquí nos menosprecia, no sé por qué, es súper raro. Tenemos ese complejo de querer más al artista extranjero que al peruano.

Jota: Es verdad, aunque en otras provincias del Perú la gente es diferente, nos muestran más su calor, vienen a nosotros y nos regalan cosas. Acá en lima es un contraste brutal, nos da vergüenza que vean que somos fanáticos de alguien, entonces no nos dejamos llevar. También sucede que si ya han ido al concierto de algún cantante, ya no vuelven a ir, es como si “ya hubiesen visto esa película”. En otros países no, van todas las veces que sean necesarias ya que un show nunca se repite, eso es algo que necesitamos aprender.

M2H estrenó recientemente el video de “Recuérdame” en colaboración con Laguna Pai . (Foto: Captura)

— Sin embargo, pese a las adversidades, han firmado recientemente con WK Records con miras hacia la internacionalización de su música.

Jota: Siempre apostamos por ser independientes y por elaborar nuestras propias estrategias, sin embargo, llegamos a un punto en el que vimos necesario firmar con una disquera para globalizar nuestra música. Sabemos que nuestra música gusta, es diferente y nos parece que ya es tiempo de lanzarlo a todo el mundo. Las vistas en YouTube, que son totalmente orgánicas, son una prueba fehaciente de que esto tiene potencial y por eso tomamos la decisión de firmar con WK Records, que tienen muchos artistas que están sonando.

— ¿Quieren ingresar al fenómeno urbano global en el que se ha convertido la música latina?

Kaeve: Cuando vamos al estudio no pensamos en hacer un género en específico, simplemente hacemos que lo que sentimos se externalice en la música. Casualmente escuchamos bastante reguetón, que es música urbana, y también hemos producido una canción de reguetón que vamos a soltarlo cuando sea el momento. No estamos pendientes del género que está de moda, muchos artistas piensan diferente y creo que es un gran error.

— ¿Cuáles son sus proyectos a futuro?

Jota: En el corto plazo, deseamos seguir trabajando y haciendo música de la mano de la disquera que nos ofrece una producción importante. En el mediano plazo, buscamos conectarnos con gente internacional que pueda globalizar nuestra música. Finalmente, en el largo plazo, tomar margaritas en CanCún.