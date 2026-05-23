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Santos Bravos cantaran este domingo 24 de mayo por primera vez en Perú. (Foto: EFE/Mario Guzmán)
Santos Bravos cantaran este domingo 24 de mayo por primera vez en Perú. (Foto: EFE/Mario Guzmán)
Por Sonia del Águila

Alejandro Aramburú volvió al Perú como integrante de Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE, la agencia de BTS. En Lima, el peruano no solo habla de música, sino de abrir oportunidades para quienes cantan, bailan y sueñan con vivir del arte. “Quiero abrir puertas”, dice, y en esa frase resume también el propósito del grupo de levantar a Latinoamérica desde el escenario.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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