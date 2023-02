Llegó el momento de superar el folk. We The Lion reemplaza los chalecos, sombreros y tirantes por los buzos deportivos en su nuevo álbum “Timothy Time Traveler”. El tercer disco de la banda peruana da un completo giro a su característico estilo emocional y melódico para apostar por un estilo retrofuturista inspirado en los años 80.

Su viaje por el tiempo inició despegando hacia el futuro con el estreno de “TTT”, una canción lanzada en noviembre que se inspira en el funk y el uso de sintetizadores para crear un ambiente psicodélico. “A mí siempre me ha afanado los alienígenas, los doppelganger y todos esos misterios”, dice entusiasmado a El Comercio el cantante del dúo Alonso Briceño mientras niega con una sonrisa que el concepto esté relacionado a los alucinógenos.

La intención original es crear un espíritu lúdico que incite a bailar a su público. Por esa razón, decidieron que el segundo videoclip del álbum, “Excited”, retrocedería al pasado para ambientarse en una clase de aeróbicos de los años 80. Bajo la instrucción de Anahí de Cárdenas, el dúo conformado por Briceño y el guitarrista Paul Schabauer, pusieron a prueba su flexibilidad y resistencia ante cámaras resultando en un divertido video que explora nuevos límites de la banda.

Esta evolución como conjunto musical surge en parte del rechazo a ser encasillados en un solo género, ya que, pese a que le guardan gran cariño a “Found Love” (2016) por ser la canción que los puso en el mapa nacional e internacional, no buscan conformarse con tener un solo éxito. “¿One hit wonder? ¡Que ni se mencione esa palabra!”, exclama Briceño.

De hecho, este año planean mostrar su esencia rockera con el lanzamiento de un cuarto disco titulado “Garage”, el cual harán homenaje a las bandas con las que crecieron, como Metallica, Soundgarden y Nirvana. Una de sus mayores esperanzas con el álbum es ver al público pogueando sus canciones en un festival de rock.

Un álbum mucho más inesperado es el lanzamiento “Songs for barbecue (Canciones para barbacoa)”, donde rescatarán las canciones que por concepto, no pudieron incluirse en “TTT” o “Garage”. Entre risas, el compositor confiesa: “Hay tantas canciones que ya no sabíamos que hacer con la música, así que coleccionamos temas perfectos para encender tu parrilla y poner play, ni siquiera se parecen una y otra, el concepto de ese álbum es que son canciones para freír chorizos”.

El dúo peruano que canta en inglés, planea culminar el 2023 con el lanzamiento de tres discos. / ALESSANDRO CURRARINO

La idea es tener un gran repertorio de canciones con las cuales puedan realizar una gira por Estados Unidos y de ese modo lograr ingresar a su industria musical. “Hay un deseo genuino del público peruano de que la hagamos y consigamos conquistar el mercado extranjero. Quiero preguntarle a cualquier persona en el mundo: ‘¿Qué conoces del Perú?’ y diga: ‘We The Lion’”, afirma con ilusión Schabauer.

Gracias a que poseen una discografía enteramente en inglés, la banda ha logrado sonar en radios internacionales y actualmente poseen un equipo de trabajo en New York. “Yo estoy contento con todo lo que nos ha pasado y nos sigue pasando. Estoy feliz de tener a mi mejor amigo de la infancia como socio y soñador a mi lado”, asegura Briceño. Por el momento, lo que es seguro, es que tendremos a We The Lion rugiendo durante todo este 2023.