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Entradas a la venta en Ticketmaster con promoción especial por el Mes del Padre Rockero | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

La banda estadounidense de heavy metal Quiet Riot se presentará el próximo 18 de abril de 2027 en el Teatro Leguía de Lima, marcando su regreso al Perú luego de 30 años de ausencia desde su único concierto en el país, realizado el 15 de enero de 1998 en el local “Zalonazo” de Surquillo.

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