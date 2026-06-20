La banda estadounidense de heavy metal Quiet Riot se presentará el próximo 18 de abril de 2027 en el Teatro Leguía de Lima, marcando su regreso al Perú luego de 30 años de ausencia desde su único concierto en el país, realizado el 15 de enero de 1998 en el local “Zalonazo” de Surquillo.

El concierto está enfocado en celebrar el legado de "Metal Health", producción lanzada en 1983 que hizo historia al convertirse en el primer álbum de heavy metal en alcanzar el número uno de la lista Billboard 200.

Durante el espectáculo, la agrupación interpretará temas clásicos de su repertorio como “Metal Health (Bang Your Head)”, “Cum On Feel The Noize”, “Mama Weer All Crazee Now”, “Slick Black Cadillac” y “The Wild and the Young”.

La formación que llegará a la capital peruana está encabezada por el histórico bajista Rudy Sarzo, integrante de la época dorada del grupo. Lo acompañan el vocalista Jizzy Pearl, el guitarrista Alex Grossi y el baterista Johnny Kelly.

Respecto a los accesos, la productora Masters Events Perú anunció que los boletos estarán disponibles en Ticketmaster, con una promoción por el “Mes del Padre Rockero” que otorga un 15% de descuento en preventa.

Balcón VIP: S/ 297.50 en preventa (Precio regular: S/ 350.00)

S/ 297.50 en preventa (Precio regular: S/ 350.00) Campo VIP: S/ 250.75 en preventa (Precio regular: S/ 295.00)

S/ 250.75 en preventa (Precio regular: S/ 295.00) General: S/ 199.75 en preventa (Precio regular: S/ 235.00)

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