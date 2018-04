Radiohead en Lima: todo lo que debes saber sobre el concierto de esta noche

Hoy es un día histórico para los fans peruanos de Radiohead. Y es que 25 años después de su debut discográfico con el aclamado "Pablo Honey", la banda se presentará por primera vez en un escenario nacional.

El concierto se realizará en el marco del festival SoundHearts, curado por el mismo grupo. Participarán las bandas Flying Lotus, Junun y los peruanos de Mundaka.

Si tú eres uno de los que ya están decididos a ir al show de Radiohead en Lima, te dejamos con algunas recomendaciones:

1. SOBRE LOS HORARIOS

Esta será la dinámica que se desarrollará para el festival de esta noche:



15:00 Apertura de Boletería Teleticket (lado Occidente).

16:00 Apertura de Puertas.

17:30 Mundaka (30min).

18:30 Junun (30min).

19:30 Flying Lotus (45min).

21:00 Radiohead (2h15m).

2. PUERTAS DE ACCESO

De acuerdo a la zona que indica tu boleto, estas serán las puertas de ingreso:



Campo A: 27.

Campo B: 09.

Occidente: 1, 2, 3, 6, 7 y 8.

Oriente: 19, 20, 21, 24, 25 y 26.

Personas con Discapacidad: 27 (Campo) y 18A (Tribunas).

Plano de accesos para el concierto de Radiohead en Lima. (Fuente: Move Concerts)

3. ENTRADAS DISPONIBLES

Se estima que el concierto de Radiohead en Lima será un 'sold out'. De momento, estas son las entradas disponibles en Teleticket.

Entradas disponibles para Radiohead. (Fuente: Move Concerts)

Una boletería oficial de Teleticket se habilitará hoy en el lado Occidente del Nacional (cerca a la puerta #1, Calle José Diaz) desde las 3:00 p.m. Se invoca al público a no comprar a revendedores, ya que estas entradas podrían ser falsas o adulteradas y no tendrán derecho alguno a reclamo.

4. OBJETOS PROHIBIDOS

Para quien desee tomar fotos del concierto, solo se permitirá el ingreso de cámaras de bolsillo y celulares con cámara. No se permitirán cámaras de lente removible ni filmadoras Los 'selfie sticks' o similares estánprohibidos por considerarse objetos contundentes que pueden convertirse en peligro potencial para otros asistentes.

Tampoco se permitirá el ingreso de objetos que obstruyan al público y puedan ser considerados peligrosos. Tampoco se podrá ingresar con alimentos y bebidas, o cualquier contenedor de líquidos (perfumes, cremas, lociones, etc). Cualquier alimento o bebida puede ser ingerido durante la fila, antes de ingresar al estadio.

5. POSIBLE SETLIST

Antes de su concierto en Lima, Radiohead se presentó en Chile (donde inició su gira sudamericana) y Argentina. Estos fueron las canciones que interpretaron en ambos shows:

Chile:

Setlist de Radiohead en Chile. (Fuente: Twitter)

Argentina:

Setlist de Radiohead en Buenos Aires. (Fuente: Twitter)

¿Cuál sería el setlist perfecto para Lima? Estas son algunas de las canciones que incluiría el blog Tercer Parlante:

1. Daydreaming

2. 15 Step

3. Airbag

4. How To Disappear Completely

5. Everything In Its Right Place

6. Let Down

7. Present Tense

8. Bloom

9. Jigsaw Falling Into Place

10. Planet Telex o Nice Dream

11. Subterranean Homesick Alien

12. Karma Police

13. Weird Fishes / Arpeggi

14. Nude

15. 2 2=5

16. Just

17. Idioteque



Encore 1:

18. Fake Plastic Trees

19. Exit Music (For A Film)

20. Lotus Flower

21. There There

22. High And Dry

23. The National Anthem



Encore 2:

24. Lift

25. No Surprises

26. Paranoid Android



Encore 3:

27. Creep