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En su debut en el Teatro Municipal de Lima, Rafael Aguirre se presenta junto a la Orquesta Filarmónica Teresa Quesada, explorando el equilibrio entre guitarra y masa orquestal. (Foto: Liz Isles)
En su debut en el Teatro Municipal de Lima, Rafael Aguirre se presenta junto a la Orquesta Filarmónica Teresa Quesada, explorando el equilibrio entre guitarra y masa orquestal. (Foto: Liz Isles)
Por Ángel Navarro Quevedo

La escena es conocida, pero no por eso resuelta: una guitarra como parte de una orquesta. Un instrumento históricamente íntimo que, sin embargo, debe abrirse paso entre decenas de músicos. Ese será el reto que asuma el guitarrista español Rafael Aguirre en su debut en el Teatro Municipal de Lima el próximo 22 de abril, cuando interprete el célebre “Concierto de Aranjuez”.

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