El guitarrista español Rafael Aguirre aterriza en Lima con una credencial poco discutible: una carrera construida en los principales escenarios de Europa, Estados Unidos y Asia. Su debut en el Teatro Municipal de Lima no solo marca un hito personal, sino también una apuesta por acercar al público local a una de las figuras más sólidas de la guitarra clásica contemporánea.

Para esta presentación, Aguirre ha elegido una obra que funciona como carta de identidad: el “Concierto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo. Pocas piezas han logrado posicionar a la guitarra con tal fuerza dentro del repertorio sinfónico. Su segundo movimiento, en particular, sigue siendo uno de los momentos más reconocibles y emocionalmente intensos de la música del siglo XX.

El guitarrista español ha llevado su interpretación del clásico de Joaquín Rodrigo a escenarios emblemáticos de Europa y Estados Unidos. (Foto: Cortesía TQ Producciones)

No es una elección casual. El vínculo de Aguirre con esta obra ha sido constante a lo largo de su carrera. En Nueva York, por ejemplo, se convirtió en el primer guitarrista en más de veinte años en interpretarla en el Stern Auditorium del Carnegie Hall. A ello se suman presentaciones en espacios como el Concertgebouw de Ámsterdam y la Elbphilharmonie de Hamburgo.

Formado en la tradición española que remite a Andrés Segovia y Narciso Yepes, Aguirre ha sabido proyectar ese legado hacia una escena global. Con 13 primeros premios internacionales y presentaciones en 47 países, su trabajo combina rigor técnico con una presencia escénica que evita cualquier gesto museístico del repertorio clásico.

Actualmente radicado en la Ciudad de México, el guitarrista atraviesa un momento de consolidación artística. Su paso por Lima se inscribe en una agenda que incluye colaboraciones con orquestas de primer nivel en Estados Unidos y Alemania, reafirmando una trayectoria en expansión.