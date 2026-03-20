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Rafael Aguirre interpreta el “Concierto de Aranjuez”, obra clave del repertorio sinfónico para guitarra, en su debut en el Teatro Municipal de Lima. (Cortesía TQ Producciones)
Rafael Aguirre interpreta el “Concierto de Aranjuez”, obra clave del repertorio sinfónico para guitarra, en su debut en el Teatro Municipal de Lima. (Cortesía TQ Producciones)
Por Redacción EC

El guitarrista español Rafael Aguirre aterriza en Lima con una credencial poco discutible: una carrera construida en los principales escenarios de Europa, Estados Unidos y Asia. Su debut en el Teatro Municipal de Lima no solo marca un hito personal, sino también una apuesta por acercar al público local a una de las figuras más sólidas de la guitarra clásica contemporánea.

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Foto y video: América TV
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