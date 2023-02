Rafaell Cocoa es un artista emergente del género urbano que ha logrado escalar rápidamente en la difícil industria de la música en nuestro país, ha logrado multiplicar su número de oyentes en todas las plataformas y ha consolidado una comunidad importante que ha impulsado la música urbana en su consumo.

Esta vez, Rafaell Cocoa vuelve con un nuevo concierto teniendo un sold out casi inmediato. Además, estará acompañado de diversos artistas, donde destaca Thuglack, otro músico emergente que ha logrado viralizar sus canciones, conectando con su audiencia que lo sigue hasta ahora.

Juntos lanzaron un show que une sus dos últimos álbumes, “Cambio de Planes” de Rafaell y “Mafia and Love 2″ de Thuglack, logrando entre los dos álbumes más de 5 millones de reproducciones en todas las plataformas durante los dos primeros meses del 2023, así que ellos han preparado junto a La Marka Entretenimiento un show innolvidable para todos sus fans.

Este nuevo formato de concierto conceptual que se complementa con un ‘after party’ donde todos los asistentes pueden compartir con sus artistas favoritos, es propio de la productora. Este evento se lleva acabo el 18 de febrero en el Oculto Bar de Barranco, lugar que ha visto nacer y crecer a muchos artistas de la música urbana.

¿QUÉ LE FALTA A LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA URBANA EN EL PERÚ?

En una entrevista con Hype, Rafaell Cocoa reveló algunos detalles preocupantes de la industria musical en el Perú sobre el género urbano y como esta aún está muy poco desarrollada a diferencia de otros países que ha visitado en su carrera.

Él menciona que con las mismas o menos vistas que estos artistas logran, consiguen firmar con disqueras importantes, pero aún así sigue manteniéndose firme y creando su música para sus fans que lo han apoyado desde sus inicios:

“Cuando visité Chile, conocí artistas y managers que con la mitad o las cuartas partes de las visitas que estamos haciendo acá ya hay gente apostando por ellos, invierte en ellos y hay todo un tipo de trabajo que no se da acá. Tienes que estar demasiado ‘rankeado’ para que siquiera te miren igual de reojo. Falta mucho respeto e inversión para llegar a ese ‘level’”.

Por su parte, Thuglack también visitó las instalaciones de Hype para compartir un poco su experiencia en la industria y presentar como es que él crea su música, un proceso que al principio lo hacía porque él quería y sus temas eran para él.

Fue después que grabó con Zika Boy, Giru Mad Fleiva y Rafaell la canción VIP, que actualmente cuenta con 3.5 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Giru, fue que cambió su percepción de la música y comenzó

“Yo tal vez, hacía música solo por hacer música, no le daba un sentido o un propósito. Desde ese momento la gente me vio diferente y hasta ahora me ven diferente, me llaman. Creo que lo que le da sentido a la vida, hacer las cosas que te gustan o que te llenan. El dinero solo es dinero, lo que quedan siempre son los recuerdos.”