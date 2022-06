Grata sorpresa. “Yo Soy 10 años: Conciertos En Vivo” trajo de regreso a Ramiro Saavedra, el imitador de Kurt Cobain que alzó el reconocimiento en la primera temporada del programa, que se realizó en el año 2012. El último viernes, el artista se subió nuevamente al escenario de Latina para deslumbrar con su imitación.

“Y después de muchos, muchos años! Mañana viernes 3 de Junio, adivinen donde nos volveremos a ver #elkorkoregresa”, fue el mensaje que publicó Saavedra a través de su cuenta oficial de Instagram. La nueva edición del reality de canto acaba de estrenarse con la finalidad de celebrar una década desde su estreno. Conoce aquí más sobre el primer ganador de “Yo Soy”.

Acercamiento a la música

Ramiro Saavedra encontró en las melodías de Nirvana un refugio. A los 10 años, recibió la noticia de la muerte de su músico favorito: Kurt Cobain. Meses después, perdió a su abuelo más querido. Debido a la profunda tristeza que vivía, abrazó la música de la agrupación estadounidense buscando consuelo.

“Fue durante un viaje a Lima que mi primo Rodolfo me mostró un casette de Nirvana y me enamoré. Lo escuchaba mañana tarde y noche. Mi abuelo, al verme tan pegado con la música, me dijo: ‘El día que muera te vas a quedar con mi guitarra’. Ese mismo año, el 12 de noviembre, murió. Y Kurt Cobain, había muerto en abril. Fue muy duro, me deprimí, me aferré a la guitarra, me dejé crecer el cabello y me dediqué a cantar temas de Nirvana. Luego vinieron los tributos”, señaló a El Comercio el año pasado.

Pero ahí no quedó su apasionante carrera. Para 2007, el arequipeño fundó Olaf, una banda que versiona sencillos de Oasis, Pearl Jam, REM, Bon Jovi, Guns N ‘Roses y Nirvana. Gracias a sus performances, la agrupación tiene una gran cantidad de seguidores y tuvieron la oportunidad de abrir los conciertos de Mägo de Oz y Soul Asylum.

“Puedo decir que tengo el privilegio de ganarme la vida haciendo lo que me gusta, también dicto clases de música”, alega el músico nacional.

Llegada a la televisión

En el año 2012, Ramiro Saavedra se apuntó para pasar el casting y poder participar en la primera temporada de “Yo Soy”, pero nunca imaginó las alegrías que traería a su vida su caracterización como Kurt Cobain. Aunque, al inicio era un poco reacio a la idea de imitar. Su gran motivación fue la posibilidad de ganar 25 mil dólares interpretando canciones de su banda favorita.

“Nunca quise ser imitador, el premio me animó. El día que fui al casting había una cola de más de mil personas, pero alguien de la producción que conocía mi trabajo, me hizo entrar. La gente se quejó. Adentro estaba Ricardo Morán, parado, detrás de un vidrio. Aprobó mi participación, pero tenía que pasar un filtro más, en Lima”, reveló.

Es así que, una vez en Lima, diversas situaciones se atravesaron, pero finalmente logró dar una buena demostración de su talento al jurado. “Llegué con las cuerdas de la guitarra dañadas, tenía que cambiarlas. Bajo del carro, y alguien de la producción del programa, se me acerca para decirme que no queda tiempo, que me esperan para el casting. Las cosas pasan por algo, yo no creo en la suerte, pero sí en el destino. Mi casting fue un boom, full rating y -al final- gané”, añadió.

Gala a gala, Ramiro demostró todo el talento qe tenía para la imitación de Cobain. Ello lo llevó a ser reconocido como el mejor imitador del cantante estadounidense en el país, y en junio alzó la ansiada copa del reality al derrotar en competencia a sus rivales Ani Rodríguez (imitadora de Amy Winehouse) y Ronald Hidalgo (imitador de Juan Gabriel).

Ganar la primera temporada de “Yo Soy” le cambió la vida a Ramiro en varios aspectos, pero principalmente de manera musical. “Hubo más trabajo. Aprendí también a ser más desconfiado, porque la gente tiende a confundir humildad con ingenuidad”, puntualizó.

Por otro lado, el artista arequipeño reveló que tuvo la oportunidad de conversar con Krist Novoselic, el bajista de Nirvana, a través de Twitter. Incluso se tanteó la idea de hacer un tributo juntos; sin embargo, un tema legal se los impidió. “La posibilidad está pendiente”, aseguró.

Su vida después de “Yo Soy”

Después de alzar el trofeo del reality de canto de Latina, la vida del cantante arequipeño no volvió a ser la misma. Alcanzó gran notoriedad en el Perú y en el extranjero y sus contratos laborales se incrementaron considerablemente.

Uno de los países en el que ganó miles de seguidores fue Colombia, donde también participó del concurso de televisión “La conquista de América”, que se realizó en 2015. Gracias a su participación, distintos portales extranjeros lo señalaron como ‘la encarnación’ de Kurt Cobain.

En ese sentido, el diario The Huffington Post afirmó que el músico peruano hacía una imitación “casi perfecta” de Cobain. También fue entrevistado por la BBC de Londres y recibió un saludo de Nirvana, que en su cuenta oficial de Facebook le dedicó un mensaje en el que destacó su parecido con el líder de la banda.

Asimismo, realizó giras por todo el Perú, imitando a Kurt Cobain; además, cantó covers dedicados a Pantera, banda estadounidense de groove metal integrada por Abbott, Darrell y Vinnie Paul.

Otra de las oportunidades que apareció para Ramiro Saavedra fue convertirse en jurado. Un concurso de canto en un popular karaoke de su natal Arequipa lo convocó para decidir quién era el mejor. Asimismo, apoyó diferentes eventos benéficos que se desarrollan en esa ciudad.

Regreso a la pantalla de Latina

En 2021, Ramiro Saavedra descartó la posibilidad de volver a “Yo Soy: Grandes Batallas” debido a la grave situación que atravesaba el país por la pandemia del COVID-19. “Me da mucho miedo, más que todo por mi familia. Es un tema fuerte, delicado, peligroso, he visto morir amigos. Le tengo respeto a la vida y no quiero perderla, tengo muchas cosas pendientes por hacer”, dijo en aquel momento.

Aunque, no descartó que –cuando la situación se normalice- volver al exitoso reality de canto de Latina. “Sería chévere regresar, pero tendría que ser por algo muy especial, que no me perjudique, pues tampoco quiero aburrir a la gente. Creo que no tengo que demostrarle nada a nadie”, señaló.

Y así fue. Para este 2022, Ramiro volvió a imitar a Kurt Cobain para “Yo Soy 10 años: Conciertos En Vivo” y recordar los éxitos de Nirvana con un gran performance.