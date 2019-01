Raúl Romero alista una nueva canción con Los 4 de Cuba | VIDEO

Hace un par de semanas, Raúl Romero nos sorprendió con el lanzamiento de su último tema "No necesito", en medio de una etapa musical de cuatro años que afirma "no se ha detenido en ningún momento" desde su último disco "Solito" (2014).

Esta vez, el recordado vocalista de Nosequien y Los Nosecuantos prepara el estreno de un nuevo tema al lado de Los 4 de Cuba, que promete brindar un "aspecto divertido y festivo".

La buena acogida que aún tiene "No necesito" entre sus seguidores anima a Raúl Romero a seguir enfocándose en su carrera musical, disfrutando de los festivales y conciertos de música a los que es invitado. Sin embargo, descarta someterse a la presión propia de un músico.

"Me gustaría que la frecuencia de conciertos no me quite de otras cosas que hago, de otros proyectos en los que estoy. Mi día a día está muy bien. Me gusta y trato de que nada ahora lo desequilibre tomándome demasiado tiempo", admite.

"NO NECESITO"

Nacida bajo la idea de cómo hablar de los vicios con sus hijos, el reciente tema "No necesito" refleja la posición real de Raúl Romero hacia el tema. La considera una canción especial. No solo por el ritmo y la instrumentación -que él mismo realiza-, sino por su mensaje.

"Las personas a las que esa temática les es sensible, por una posición u otra, la tendrán en su memoria y la compartirán. Los padres, a lo mejor, la escuchen con sus hijos y les digan: 'Mira esa forma de pensar. La vida te va a proponer cosas y vas a tener atracción, pero no necesitas nada de eso para que te vaya bien'", afirma.

FUTURO MUSICAL

Raúl Romero confiesa que ya tiene varias canciones compuestas, pero todas ellas con temáticas muy diferentes. "Las formas musicales que me gustan son variadas. Tengo una canción muy feeling y otra muy 'pachanguera'. No sé cuál lanzar", dice.

Lo cierto es que el también conductor de televisión parece estar animándose por la 'pachanguera', ya que confiesa que "cuando lanzo una canción feeling, la gente me dice: 'Ya, pe, cara de haba, no te pongas así'".