El cantante y presentador de televisión Raúl Romero le cerró las puertas a la música urbana y aseguró que no está interesado en hacer alguna canción de dicho género. Esto ocurrió porque, según dijo, en sus redes sociales le preguntan si se animaría a trabajar algún tema en dicho ritmo.

“Mucha gente se me acerca y me pregunta: ‘oye Raúl, tú haces muchos estilos musicales… ¿Por qué no haces urbano?... ¿yo urbano?... no pasa nada”, señaló el popular artista en sus redes sociales.

Como se recuerda, cuando Raúl Romero era entrenador en “La Voz Perú”, sorprendió al cantar “Magdalena” en una versión urbana junto a Asmir Young, en la final de la última temporada del programa. Esto hizo pensar a muchos que no habría problema en volver a hacerlo.

A pesar de su respuesta, algunos seguidores de Raúl, en sus redes, han expresado su expectativa y sus ganas de tener novedades del popular y querido artista. Como se recuerda, hace unos meses presentó en Perú el libro “Diario de ejercicios” y comentó que viene trabajando en un nuevo material discográfico.

Por otro lado, este mes, Raúl Romero ofrecerá conciertos en diversas ciudades del país. Este 7 de junio estará en Cajamarca y el día siguiente se presentará en Cusco. Por si fuera poco, el 14 visitará Ica y el 15 tocará en Huancayo.

