El popular Raúl Romero se unió a Los 4 de Cuba para presentar su nuevo tema “La fiesta”, el cual llegó acompañado de un divertido videoclip compartido en YouTube.

A través de sus redes sociales, el recordado líder de “Los Nosequien y los Nosecuantos” anunció el lanzamiento de esta colaboración con un emotivo mensaje de agradecimiento.

“Ya todos pueden ver el videoclip de #LaFiesta. Pero antes quiero agradecer a quienes la escucharon por primera vez: Juan Carlitos Fernandez, Julio Jauregui, Pierre Aguilar y Laureano Rigol que me dieron el ánimo. El tema nos gustó a todos. A Juan Carlos que hizo el arreglo y quedó espectacular”, manifestó Raúl Romero.

El cantante nacional también agradeció a Los 4 de Cuba por pensar en él y escoger una canción que representa su alegría.

“A Los 4 de Cuba que me halagaron y me honraron buscándome como artista peruano y escogiendo esta canción. Quiero agradecer también al Cholo Ríos y a su productora Quien por el video. Y a la gente que está haciendo que esto avance, Paola, Pierre y Carolina, mi esposa linda que me ayuda muchísimo. A todos los que hicieron posible #LaFiesta. Y a quienes van a hacer posible que #LaFiesta avance y camine, que son todos ustedes”, añadió.