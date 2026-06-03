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Las entradas se encuentran disponibles en Joinnus, con un precio que va desde los S/ 85 | Foto: Difusión
Las entradas se encuentran disponibles en Joinnus, con un precio que va desde los S/ 85 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante peruano Raúl Romero se sumó al elenco de artistas que formarán parte de la primera edición del festival internacional “Rock en Lima 2026”, próxima a realizarse el domingo 28 de junio en el Estadio San Marcos.

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