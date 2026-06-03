El cantante peruano Raúl Romero se sumó al elenco de artistas que formarán parte de la primera edición del festival internacional “Rock en Lima 2026”, próxima a realizarse el domingo 28 de junio en el Estadio San Marcos.

Para esta ocasión, el músico prepara un repertorio que recopila los principales éxitos de su carrera como “Magdalena”, “Sin calzoncito”, “Ballena azul”, “Mamá mamá mamá no te robes mi Yamaha” y “Sinfonía de amor”.

Además de la presencia de Romero, la organización del festival confirmó la participación de Los Auténticos Decadentes y Vilma Palma e Vampiros, junto al grupo neoyorquino Proyecto Uno. Asimismo, las agrupaciones Los Primos y Agi-Tc formarán parte del espectáculo local.

Durante el desarrollo de este mega concierto, se realizará un homenaje especial a la emblemática banda de rock latinoamericano Enanitos Verdes, en memoria de sus fallecidos integrantes Felipe Staiti y Marciano Cantero.

Las entradas para asistir al evento se encuentran disponibles en Joinnus, con un precio que va desde los S/ 85.00. Los usuarios que adquieran sus boletos con tarjetas del banco BBVA podrán acceder a un descuento del 15%.

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