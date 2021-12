El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro canceló su presentación en la edición número 63 de la tradicional Feria de Cali, en Colombia, debido a que varios integrantes de su equipo de trabajo han dado positivo a COVID-19.

El intérprete de “Todo de ti” grabó un video para explicar a sus seguidores los motivos que le impiden presentarse en este evento.

“Que tal mi gente de Cali, Colombia, Ra Rauw dejándole un mensaje a todos mis fans allá de que no podemos estar en el festival por razones que no están en nuestro control. Hay un brote de COVID-19 en mi equipo de trabajo y yo sin mi equipo no puedo dar el show que realmente ustedes se merecen”, señaló en cantante.

El artista también explicó que su presentación fue postergada para el 25 de febrero del próximo año. “Espérenme, me hace mucha ilusión estar con ustedes. Gracias por el apoyo, les deseo lo mejor del mundo”, agregó.

Recordemos que agrupaciones como El Gran Combo de Puerto Rico, además de los cantantes Rey Ruiz, Julio Estrada, Silvestre Dangond, también se vieron obligados a cancelar sus conciertos en la Feria de Cali debido a los contagios de coronavirus.

Investigan concierto de Rosalía y Rauw Alejandro

La pareja de cantantes urbanos se encuentra en el ojo de la tormenta tras realizar un concierto en Puerto Rico, el cual no contaba con autorización y que, además, no habría cumplido con las normas sanitarias para prevenir el COVID-19.

