Rauw Alejandro recibirá premio internacional por “su aporte innovador a la música latina”

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro será honrado con el premio Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión por “su aporte innovador a la música latina y su impacto global”, en una gala prevista para el próximo 4 de septiembre, informó este miércoles la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés).

“Como artista en constante movimiento, Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”, dijo el presidente y director ejecutivo de HHF, Antonio Tijerino, en un comunicado remitido a EFE.

Según Tijerino, el artista personifica “un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo”, un ejemplo de lo que buscan reconocer estos galardones, creados a partir de una iniciativa de la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU., celebrado cada septiembre.

“Es un honor unirme a la lista de increíbles creadores que han recibido este reconocimiento”, dijo por su parte el cantante y bailarín Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nacido en San Juan, Puerto Rico.

El también productor y compositor, que presentó en 2024 su quinto álbum ‘Cosa Nuestra’, adelantó que prepara un nuevo proyecto titulado ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’, con el que quiere “seguir mostrando no solo a Puerto Rico, sino la esencia completa del Caribe”.

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro en una presentación realizada en el Festival Global Citizen en Central Park en la ciudad de Nueva York el 28 de septiembre de 2024 | Foto: AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Reconocido entre los exponentes más populares del género urbano latino, Rauw Alejandro ganó un Latin Grammy y tiene cuatro nominaciones al Grammy, además de recibir dos Premios Billboard de la Música Latina y dos Premios Lo Nuestro.

Lanzado en noviembre de 2024, su álbum ‘Cosa Nuestra’ incluye canciones con Bad Bunny, Pharrell Williams, Alexis & Fido, Feid, Romeo Santos y Laura Pausini, y según el artista, fue su forma de “representar su isla, su cultura y su gente, estén donde estén”.

El fonograma debutó en el primer puesto en las plataformas Apple Music y Spotify, para luego posicionarse en entre las primeras posiciones en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y la Billboard 200, lo que consolidó su éxito internacional.

Los Premios a la Herencia Hispana cuentan con el apoyo de más de cuarenta instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina y reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de latinas y latinos en Estados Unidos.

Linda Ronstadt, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez están entre los galardonados en ediciones anteriores.