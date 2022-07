Toca guitarra, bajo y batería, pero fue con la primera de ellas que inició su despertar musical. Durante las constantes giras en las que solía acompañar a su padre, Fabian Zignago recibió de manos del propio Gian Marco su primera guitarra. “Yo entraba a los ensayos y actuaba como si estuviera tocando con él, me acuerdo también de que lo ayudaba a limpiarla, a cambiarle las cuerdas, a encerarla”. A los 14 años cuando decide aprender por cuenta propia -vía YouTube- los secretos del instrumento de seis cuerdas, la conexión fue inmediata. “Me gustó cómo se sentía tocarla. Me alegraba, era como si me escapara de la realidad”, confiesa. Hoy, cinco años después, Fabián acaba de lanzar su primer sencillo, un sonido fresco y contemporáneo con el que inicia el largo camino hacia el éxito. Además, fue telonero de su padre en un concierto que llevó 50.000 espectadores al Estadio Nacional.

—¿Fue inevitable seguir los pasos de tu padre?

Mi papá nunca me puso presión para ser músico, me dio libertad para hacer y ser lo que yo quería. Pero siempre lo acompañé a las giras desde pequeño y cuando hay siete guitarras en cada cuarto al que entras sí creo que resulta inevitable que me atraiga ser músico.

—¿La composición vino de la mano con el aprendizaje a tocar guitarra?

Sí, a esa edad empecé a intentar escribir, pero es a los 16 o 17 que descubro el “mundo del cantautor”. No es que siempre me haya gustado ni que haya sido bueno. Cómo explicarlo... es como un caño que dejas cerrado mucho tiempo y, cuando lo abres, lo primero que sale es agua sucia. Recién después de varios segundos el agua sale por fin limpia. Escribir es algo así, empiezas con cosas no tan buenas o que no te terminan de gustar, pero poco a poco empiezas a mejorar.

—¿Cuándo subes a un escenario por primera vez?

Fue en Boston Tuve la oportunidad de estudiar en Berklee, un verano. Fueron cinco semanas maravillosas en las que me descubrí a mí mismo y el sonido que quería para mi música. Esa fue la primera vez que canté un tema propio. La reacción de la gente estando yo arriba del escenario me gustó demasiado, sentí esa fuerza de la gente, ese sentimiento me hizo pensar que este era mi camino.

—Sé que pronto volverás a Estados Unidos…

Tengo planeado irme a estudiar música en setiembre. Iré a Miami, al Abbey Road Institute. Allí se estudia solo un año de carrera, pero la idea es estudiar y seguir trabajando para no perder el empuje que siento que ya tengo.

Al igual que Gian Marco, su padre, Fabián debutó como cantautor en Lima en La Estación de Barranco.

—Además de tu padre, ¿quiénes han sido tus influencias musicales?

Obviamente mi padre, pero en mis letras. Musicalmente hablando, soy diferente a él. También tengo influencias de parte de mi hermana Nicole, que es una cantautora increíble. En cuanto a sonido, te diría que me encanta un guitarrista increíble que se llama John Mayer; por él fue que aprendí a tocar la guitarra. También soy fan de Shawn Mendes, me gusta lo hace, lo considero un buen músico. Recuerdo mucho haber escuchado a Ed Sheeran de pequeño, la simpleza de sus canciones, solo con guitarra y voz, fue algo que resaltó en mi oído. Creo que todo el álbum “X”, el de la carátula verde, fue el que más marcó mi vida.

—¿Cómo calificarías tu estilo musical?

Creo que es un sonido que toma parte de los 80´s y 90′, pero combinado con el pop de hoy en día.

—¿Qué o quién inspira la letra de tu primer single?

Ajedrez nació en dos horas. Es de esas canciones que sacas la melodía, al toque la tarareas y empiezas a escribir. La escribí junto a mi productor un día de febrero y la empezamos a trabajar. Puede ser que haya tomado un par de momentos de mi vida. Es una canción de desamor, pero creo que no todas deben tener como origen una historia personal también te la puedes inventar.

—Además de “Ajedrez”, ¿que otros temas tienes planeado para este año?

Estoy trabajando muy duro con mi productor Franjo Antich, estamos escribiendo mucho. El plan es básicamente lanzar este año un EP con seis canciones. Estamos en proceso de encontrar el sonido para el EP, queremos tener varias canciones para hacer una selección.

—Hace poco debutaste en La Estación, el mismo lugar en el que tu padre empezó su carrera hace más de 30 años.

Creo que debe ser loco ver a tus hijos, Nicole también empezó allí, cantar en el mismo lugar donde tú te iniciaste. Esa noche fue muy emotiva para él y para mí.

—¿Qué coincidencias, además del estilo de tus letras, crees que tienes con tu padre?

Definitivamente, tenemos el mismo sentido del humor para tomar las cosas. Me han dicho que físicamente soy muy parecido a él, pero yo creo que me parezco todavía más a mi abuelo, conocido como Joe Danova. Al menos eso he escuchado últimamente.

Fabián fue el telonero del concierto por los 30 años de su padre.

—Como hijo de uno de los cantantes más queridos y exitosos del Perú, las comparaciones van a llegar más temprano que tarde. ¿Qué piensas al respecto?

Creo que las comparaciones no tendrían nada de malo. Es algo que tendré que aprender a superar con los años y la experiencia.

—¿Qué consejo de tu padre llevas siempre contigo?

Lo que siempre me ha dicho mi padre es que sea honesto conmigo mismo en todo sentido y en cualquier cosa que haga.

—En estos momentos, ¿qué significa para ti la música?

Es todo, no hay ningún día que no deje de pensar en ella, sobre todo desde hace unos meses en que ya he empezado a lanzar mi carrera como artista. Ahora sé que es algo que siempre quise hacer. Ese sentimiento que tengo cuando estoy arriba del escenario es algo que nunca había sentido en mi vida.