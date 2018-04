Record Store Day 2018: la ruta del vinilo para celebrar el evento en Lima

Por cuarto año consecutivo, Lima será parte de la celebración oficial del Record Store Day (RSD 2018), la fecha más importante en el calendario para los coleccionistas de vinilo y entusiastas de la música en general. Este sábado 21 y domingo 22 de abril, Kat Records será la única discotienda de nuestra capital que ofrecerá de manera exclusiva el catálogo oficial del evento.

Fernando Cabrera, propietario de este espacio ubicado en Miraflores, explica que pondrá a disposición de los interesados más de 300 títulos oficiales del RSD 2018, entre ediciones limitadas, box set y singles en formato vinilo. En esta ocasión, se lanzarán discos de artistas como Pink Floyd, Led Zeppelin, The Doors, David Bowie, Madonna, Miles Davis, The Cure, The Who, U2, Grateful Dead, Eric Clapton, Shocking Blue, entre otros.

«La lista de títulos exclusivos es más larga que en otras ediciones del Record Store Day. Por ejemplo, este año participará por primera vez Led Zeppelin, que editará un exclusivo vinilo de 7 pulgadas con versiones inéditas de “Rock and Roll” y “Friends”. También habrán discos de bandas clásicas como The Rolling Stones. Cabe resaltar que el embajador del evento será Run The Jewels», dice Cabrera.

