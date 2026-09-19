KG será el único presentante peruano en la competencia, y aquí compartimos todos los detalles del esperado torneo. (Foto: Red Bull Batalla)
KG será el único presentante peruano en la competencia, y aquí compartimos todos los detalles del esperado torneo. (Foto: Red Bull Batalla)
Por Redacción EC

Todo está listo para el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla 2026 - 27, que este sábado 19 de setiembre reunirá en Lima a 16 representantes de distintas escenas del freestyle internacional en una jornada que pondrá frente a frente a talentos de Latinoamérica, España y Estados Unidos.