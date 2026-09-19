Todo está listo para el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla 2026 - 27, que este sábado 19 de setiembre reunirá en Lima a 16 representantes de distintas escenas del freestyle internacional en una jornada que pondrá frente a frente a talentos de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

El Torneo de Plazas es uno de los encuentros más importantes de la temporada de Red Bull Batalla y reunirá a MCs que consiguieron su clasificación a través de competencias de plazas y circuitos independientes de diferentes países. En juego estará además la posibilidad de seguir avanzando dentro del camino competitivo de Red Bull Batalla rumbo a la Final Internacional 2027.

¿Quiénes competirán?

● Fat N, de Colombia, clasificado desde Diway Battle Cup.

● R16, de República Dominicana, desde Bienvenidos al Underground.

● Knnon, de Puerto Rico, desde Zona de Barras.

● Daser, de Bolivia, desde 24 Almas Freestyle.

● Nocre, de España, desde God Size.

● K.N.T, de Argentina, desde Entre Freestyle.

● TNT, de Honduras, desde Skill Master Freestyle League.

● Thodal, de Chile, desde Liga Inmortal.

● Hammer, de Uruguay, desde Hypnotic Palace.

● KG, representante de Perú y ganador de Raptablo.

● Darío, de Ecuador, desde Carolina Style.

● Mitze, de Paraguay, desde La Federación.

● Artil, de México, desde Funko Battles.

● Parna, de Estados Unidos, desde LV RAP.

● JM Serna, de Colombia.

● 99, de Chile y subcampeón del Torneo de Plazas 2025/26.

El peruano Jair Wong ganó el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla en 2021. (Foto: Gary Go)

La conducción de la jornada estará a cargo de Kathya Villacorta, mientras que DJ ZK será el encargado de acompañar musicalmente las batallas.

Por su parte, la evaluación de cada enfrentamiento quedará en manos de un jurado conformado por Jair Wong, Airon y Wolf, quienes tendrán la responsabilidad de definir el avance de los MCs a lo largo de la competencia.

¿Cuándo y dónde será el Torneo de Plazas?

El evento se realizará este sábado 19 de septiembre en Skatepark de Chorrillos, en Lima. La apertura de puertas está prevista para las 3:00 p.m.

El ingreso será completamente gratuito, por orden de llegada y sujeto a la capacidad del recinto, por lo que se recomienda al público llegar con anticipación. Los menores podrán ingresar desde los 16 años, siempre que se encuentren acompañados por un adulto.

Con representantes de 15 países y estilos construidos desde diferentes escenas y plazas, el Torneo de Plazas volverá a convertirse en un punto de encuentro para una de las comunidades más importantes del freestyle de habla hispana.

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