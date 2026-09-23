icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El MC uruguayo ganó la competición y estará presente en la Final Internacional. El peruano KG tuvo uno de los rendimientos más altos del evento, pero quedó fuera en semifinales tras una cuestionada decisión de los jueces.
El MC uruguayo ganó la competición y estará presente en la Final Internacional. El peruano KG tuvo uno de los rendimientos más altos del evento, pero quedó fuera en semifinales tras una cuestionada decisión de los jueces.
Por Sergio Merino Sánchez

El último sábado 19 de setiembre, Lima fue sede del Torneo de Plazas Red Bull Batalla 2026 - 2027, evento que reunió a 16 MCs que alcanzaron uno de los cupos a través de competencias de plazas y circuitos independientes de diferentes países. La expectativa fue enorme y, de hecho, muchos se quedaron fuera del Skate Park del distrito de Chorrillos debido al aforo del lugar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.