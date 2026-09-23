El último sábado 19 de setiembre, Lima fue sede del Torneo de Plazas Red Bull Batalla 2026 - 2027, evento que reunió a 16 MCs que alcanzaron uno de los cupos a través de competencias de plazas y circuitos independientes de diferentes países. La expectativa fue enorme y, de hecho, muchos se quedaron fuera del Skate Park del distrito de Chorrillos debido al aforo del lugar.

La competición estuvo cargada de polémicas desde las primeras rondas y estas se harían presentes tanto en semifinales como en la batalla definitiva por el título. Cabe precisar que el ganador tendría un lugar asegurado en la Final Internacional que se celebrará en nuestro país el próximo 20 de marzo en la Plaza de Toros de Acho.

El favorito de la gente era, sin duda, el peruano KG. Esto, no solo por jugar en casa, sino porque se ha consolidado como uno de los raperos nacionales más importantes del momento con un nivel que descata incluso en la escena internacional. Sumado a esto, llegaba con sed de revacncha, luego de perder en la Final Nacional ante Nekroos, el mismo que ganó el trofeo en aquella competición.

La polémica derrota de KG

Con un estilo único y una puesta en escena imponente, KG inició su recorrido muy sólido y con la confianza que le daba su nivel y el apoyo del público, el mismo que veía en él al tercer representante peruano en la Final Internacional. En la ronda de octavos, superó al español Nocre, mientras que en cuartos al paraguayo Mitze. Su superioridad en ambas batallas no admitió discusión alguna.

Sin embargo, en semifinales KG se enfrentó al vigente campeón y otro de los favoritos de la competencia, el colombiano Fat N. La batalla fue, para muchos, la mejor de la fecha, pero tuvo un polémico resultado. El crédito blanquirrojo supo utilizar sus armas desde la primera rima y lanzó los ataques más sólidos y contundentes de las rondas regulares antes del primer veredicto.

Pese a esto, solo el juez colombiano Airon votó por él, mientras que el argentino Wolf y el peruano Jair Wong votaron por una réplica. Es así que la que la batalla se extendería a una ronda de desempate. Esto desconcertó de cierta manera a KG, quien evidentemente sentía que la victoria era suya, y de la misma manera este resultado parcial sirvió de impulso para el rapero Fat N. Finalmente, el cafetero se quedó con el pase a la final, esta vez con el voto de Jair Wong y Airon. Por su parte, el argentino esta vez sí votó por KG.

“El respeto no se exige, se gana en la tarima. No se nos dio el resultado, pero me voy con la tranquilidad de haber entregado todo y con el cariño de toda la gente que vio lo que pasó. Seguimos trabajando, esto recién empieza. Gracias a todos por el apoyo”, escribió el rapero peruano en su cuenta de Instagram, sin entrar en polémica por el fallo de los jueces.

Esto ha generado una ola de críticas al rapero y, esta vez, juez peruano Jair Wong, por no votar en la primera decisión a favor de KG. Incluso lo acusan de envidia por no querer que otro freestyler nacional sea ganador de la competencia, pues Wong fue el primer campeón de un Torneo Internacional de Plazas, celebrado en 2021 en Chile.

La desazón de Fat N

Fat N es multicampeón de la disciplina y, pese a su juventud, ha competido en los escenarios más desafiantes del mundo. Esto, y ser el vigente campeón, lo colocaba como el máximo favorito a ganar el cupo a la Final Internacional. Sin embargo, su camino fue muy complicado desde octavos y cuartos de final ante Artil y 99, ambos con discutidas decisiones de los jueces.

Sobre la batalla de semifinales ante KG ya se compartió el comentario y muy distinto no sería en la gran final del evento, aunque en esta oportunidad caería ante el uruguayo Hammer. Al finalizar el evento, y con la desazón de no ganar el trofeo, conversó con El Comercio sobre sus primeras reflexiones de la competencia.

“Siento que hay cosas que se nos salen de las manos, y ya nada, toca esperar a la Nacional de Colombia a ver si la apuesta es la mejor. Siento que las decisiones que toma el público y las que toma el jurado tienen que ser aparte y ya los jueces decidieron que yo no era el que ganaba la final. Cada quien tiene sus gustos y obviamente estamos activos para seguir participando, uno no tiene que estar de acuerdo con lo que piensa todo el mundo. Dios quiera que en algún momento se nos vuelva a dar y ya estamos activos”, comentó.

“Fue un camino difícil en primera ronda me tocó contra Artil; en segunda 99; en las semifinales contra KG; en la final contra Hammer. Traté de dejar todo, traté de responder todo, traté de hacer las cosas bien. Obviamente pues, como te dije, no siempre las cosas van como uno las quiere, pero lo importante es que lo intentamos”, añadió el rapero colombiano.

Hammer hace historia y va a la Final Internacional

Una de las gratas sorpresas del evento fue el desempeño del MC uruguayo Hammer. Con un rendimiento sostenido supo llegar a una definición que le tocó disputar ante Fat N, pero con el apoyo del público que se subió a su barco desde las primeras rondas de la competición y sintió una conexión especial con su estilo.

En diálogo con El Comercio, destacó su mentalidad y lo a gusto que se sintió de rapear en suelo peruano. De hecho, ya anticipó que espera repetir las mismas sensaciones y resultado cuando regrese en marzo en busca del título internacional, aunque esta vez se enfrentará a rivales más duros y ya no en una plaza sino en un escenario imponente.

“Bueno, primero que nada, muchas gracias. Sobre Perú solo cosas buenas. Sí tenía expectativa porque es un país del cual conozco mucho rap y tenía muchas ganas de venir hace muchos años, pero yo creo que superó toda expectativa. Nunca pensé que el público me iba a querer tanto, tan rápido, así que muy contento de tener que volver para Internacional. Ahora darle mucho freestyle, y tratar de dejar Uruguay lo más alto que se pueda”, comentó el MC uruguayo.

En esa línea, se refirió al apoyo del público peruano en su final ante el colombiano Fat N, quien previamente eliminó al rapero peruano KG. “No sé si el público fue para mi lado, pero sí sentí que había ganas de que yo ganara de un montón de gente y la verdad la batalla fue una locura. Mi estilo personal... es la batalla que a mí me gusta, yo creo que fue un contrapunto de freestyle... tiene que ser así, el Fat N es un señor, fue un honor.

Perú tiene a dos representantes seguros en la Final Internacional de marzo. Almendrades es el vigente subcampeón mundial y Nekroos es el flamante campeón nacional. Pese a que KG no pudo obtener su cupo por el Torneo Plaza, el rapero Kian puede llegar al mencionado evento por la votación del público como el mejor segundo, una vez que culminen los torneos nacionales de Red Bull Batalla en los demás países.