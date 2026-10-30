El Reggaetón Lima Festival 7 reunirá a grandes exponentes del género como Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy y más. El evento urbano se realizará este sábado 31 de octubre en el Estadio Nacional. La organización confirmó que ya se han vendido más de 40 mil entradas y que solo quedan las últimas localidades disponibles en Teleticket.

El cartel estará encabezado por reconocidas figuras del género urbano, entre ellas Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy, Lunay y J Álvarez. También participarán La Charanga Habanera, Alexis y Fido, Nio García y Trébol Clan.

Según confirmaron los organizadores, varios artistas ya se encuentran en el Perú, mientras que otros tienen previsto llegar este viernes para participar en las actividades previas al festival. Asimismo, la producción aseguró que está garantizada la presencia de todos los artistas anunciados y que se han dispuesto medidas de seguridad para recibir a los asistentes.

Reggaetón Lima Festival 7

“Por seguridad, no podemos brindar detalles sobre la llegada de los artistas, pero muchos ya se encuentran en nuestro país. La respuesta del público ha sido satisfactoria y garantizamos la seguridad y la presencia de todas las estrellas del género en una fiesta que será inolvidable”, señaló la organización.

¿A qué hora empieza el Reggaetón Lima Festival 7?

La apertura de puertas del Estadio Nacional está programada para las 5 p.m. La organización también confirmó el orden de presentación de los artistas para la jornada.

Trébol Clan será el encargado de iniciar el espectáculo, seguido de Nio García, Alexis y Fido, Charanga Habanera, J Álvarez y Lunay. Luego subirán al escenario Jowell & Randy, Wisin y Beéle. Finalmente, Anuel AA será el encargado de cerrar la noche con sus grandes éxitos.

Ante la alta demanda, los organizadores recomendaron comprar las entradas únicamente mediante Teleticket y evitar a los revendedores. También aconsejaron llegar con anticipación al recinto para prevenir aglomeraciones.