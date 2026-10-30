El Reggaetón Lima Festival 7 reunirá a grandes exponentes del género como Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy y más. (Foto: Difusión)
El Reggaetón Lima Festival 7 reunirá a grandes exponentes del género como Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy y más. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Reggaetón Lima Festival 7 reunirá a grandes exponentes del género como Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy y más. El evento urbano se realizará este sábado 31 de octubre en el Estadio Nacional. La organización confirmó que ya se han vendido más de 40 mil entradas y que solo quedan las últimas localidades disponibles en Teleticket.

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