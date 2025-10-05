La sexta edición del Reggaetón Lima Festival, que reúne a grandes exponentes del género urbano en un solo escenario, está cerca del ansiado sold out a falta de poco menos de un mes para su realización. El concierto se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en el Estadio Nacional.

Life Music Concerts, empresa organizadora del festival más importante del género, confirmó que ya se han vendido más de 30 mil entradas de las 45 mil disponibles para el evento, a través de Teleticket.

Según sus datos, las zonas Platinum Box (para 10 personas) y VIP se agotaron en tiempo récord. Otras áreas del recinto ya alcanzan un 90 % y hasta un 85 % de ocupación, lo que hace prever que en los próximos días el evento alcanzará el ansiado sold out.

“Estamos súper felices por la acogida. Cada edición del Reggaetón Lima Festival ha sido un verdadero éxito. Por ello, la lista de artistas y el nivel de producción crecen cada año. Nuestro compromiso es que el público viva una experiencia única, y estamos trabajando arduamente en ello”, señalaron los organizadores.

Como se sabe, esta edición contará con estrellas del reggaetón que pisarán por primera vez juntos suelo peruano: Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi (de Plan B) y la Charanga Habanera. Todos ellos brindarán un show de más de 8 horas continuas en un mismo escenario.

Reggaetón Lima Festival está cerca del sold out a menos de un mes del concierto. (Foto: Instagram)

La producción a cargo del evento confirmó la participación de todos los artistas del cartel principal. Además, revelaron que aún quedan entradas disponibles en diversas zonas a través de Teleticket.