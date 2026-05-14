La agrupación mexicana Reik atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo demuestra con el sold out total de su esperado concierto en Lima que se realizará este 14 de mayo en Costa 21. Ante la expectativa, los seguidores esperan que próximamente se anuncie una nueva fecha, esta vez en un recinto de mayor capacidad como el Estadio Nacional o San Marcos.

Reik tiene una larga trayectoria musical, entre las canciones más escuchadas y coreadas destacan “Yo quisiera”, “Noviembre sin ti”, “Creo en ti”, “Ya me enteré”, “Perfecta”, “Me niego”, “Qué vida la mía”, “Inolvidable”, “Sabes”, “Voy a olvidarte”, “Te fuiste de aquí” y “Amigos con derechos”, temas que han marcado a varias generaciones y que continúan siendo parte esencial de sus conciertos alrededor del mundo.

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La alta demanda de boletos confirma el gran momento que vive la banda en el país. Muchos fans quedaron sin entradas para el show en Costa 21, por lo que esperan que próximamente se confirme una segunda presentación en Lima.

Reik celebra 20 años desde el lanzamiento de su álbum debut. (Foto: Instagram)

Además del éxito en Perú, Reik también viene registrando cifras históricas en ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Miami, Chicago, Dallas y Houston. La agrupación incluso logró uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera reciente en Los Ángeles.

Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín ya se encuentran en Lima para ofrecer un concierto inolvidable. Este show promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en Perú, reafirmando la vigencia de Reik y el fuerte vínculo que mantiene con el público peruano.

Reik arrasa en Lima

El concierto de Reik en Lima tendrá una duración aproximada de dos horas y recorrerá los principales éxitos de los más de veinte años de trayectoria del grupo mexicano.