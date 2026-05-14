Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Reik agota entradas en Lima y fans piden nuevo concierto en el Estadio Nacional. (Difusión)
Reik agota entradas en Lima y fans piden nuevo concierto en el Estadio Nacional. (Difusión)
Por Redacción EC

La agrupación mexicana Reik atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo demuestra con el sold out total de su esperado concierto en Lima que se realizará este 14 de mayo en Costa 21. Ante la expectativa, los seguidores esperan que próximamente se anuncie una nueva fecha, esta vez en un recinto de mayor capacidad como el Estadio Nacional o San Marcos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.