Reik: ¿por qué la banda se abrió paso en el género urbano?

¿Quién no recuerda haber dedicado "Yo quisiera" a un amor de la adolescencia o el haber sufrido una decepción escuchando de fondo "Noviembre sin ti"? Reik siempre fue una de esas pocas bandas latinas que nos acompañó en esos momentos.

Hoy, después de más de diez años de carrera musical, Reik ha evolucionado. Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto "Bibi" Marín han crecido como muchos de nosotros y no hay mayor evidencia de ello que su música. Temas como "Creo en ti", "Te fuiste de aquí o "Ya me enteré" se quedaron en el pasado para abrir paso a éxitos actuales como "Ráptame", "Me niego" y "Amigos con derechos". ¿Por qué?

"Fue una estrategia de llegar a más público, a más lugares del mundo", dice Julio Ramírez, guitarrista acústico de Reik en conversación con El Comercio, al explicar la incursión de la banda en el género urbano. "Tratar de mantenernos vigentes en el pop actual", confiesa. Para él, este cambio musical "ha ido súper bien". "La fusión urbano-pop nos ha llevado a lugares que nunca imaginamos como España", admite. Y no se equivoca.

"Amigos con derechos", de la mano de Maluma, supera las 217 millones de reproducciones en YouTube y "Me niego", al lado de Ozuna & Wisin, se convirtió en cuádruple oro en Argentina, Chile, Colombia y Centroamérica. Además, se disputa seis nominaciones en los Premios Lo Nuestro 2019 de Univisión.

UNA ETAPA DE BÚSQUEDA

Este giro musical de Reik fue criticado por quienes acusaban al trío mexicano de perder su esencia original. Sin embargo, la banda vive esta nueva etapa naturalmente. "El pop está evolucionando y nosotros estamos tratando de adaptar nuestra música al hoy. Cada artista, o hace lo que siempre ha hecho o evoluciona. Nosotros hemos decidido evolucionar y lo estamos disfrutando muchísimo", dice Julio.

A pesar de ello, las letras de este 'nuevo pop' no pierden el romanticismo que caracteriza a Reik. "'Me niego' es fácilmente una balada, solo disfrazada de urbano. No deja de ser una canción 'dedicable' y eso es lo que, finalmente, la gente quiere de nosotros: canciones 'dedicables'", afirma el guitarrista.

"UN AÑO" Y NUEVO ÁLBUM EN CAMINO

Lo cierto es que el estilo entrañable de Reik no quedará en el olvido. Jesús, Julio y "Bibi" buscarán el equilibrio entre lo urbano y la balada en sus próximos proyectos; los cuales podremos escuchar más pronto que tarde. Muestra de esto es el nuevo tema que comparten con el colombiano Sebastián Yatra, "Un año".

"'Un año' es una representación del camino que vamos a trazar. Es la balada y el pop como ustedes lo conocen de nosotros", explica Julio, anticipando el futuro de Reik. "Vamos a hacer urbano y balada. Nos da un balance de poder proponer más cosas", afirma.

Tras el lanzamiento de "Des/Amor" en el 2016, Reik se encuentra preparando las últimas canciones de un nuevo álbum que dará qué hablar. Julio, por su parte, adelanta que "no pasará de este año que sacamos el disco".

MÁS INFORMACIÓN

​Reik se presentará en el Lima Music Fest 2019, junto a Ha*Ash, Sebastián Yatra y Morat.

Día: jueves 14 de febrero.

​Lugar: Jockey Club del Perú

Entradas: Teleticket de Wong y Metro