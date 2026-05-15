La agrupación mexicana Reik ofreció uno de los conciertos más esperados del año. La noche del jueves 14 de mayo, el trío conformado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín hizo vibrar Costa 21 con un espectáculo marcado por la nostalgia, el romanticismo y sus mayores éxitos musicales.

Desde tempranas horas, miles de asistentes llegaron al recinto para asegurar una buena ubicación en un show que agotó entradas días antes. La expectativa era alta debido al regreso de la banda al Perú como parte de su actual gira internacional.

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El concierto inició a las 9 p.m. con “Sabes”, dando paso a un recorrido por más de veinte años de trayectoria musical. Canciones emblemáticas como “Noviembre sin ti”, “Creo en ti”, “Yo quisiera”, “Ya me enteré” y “Qué vida la mía” fueron coreadas de inicio a fin por un público que acompañó cada interpretación.

Reik revivió la nostalgia de sus fans en Lima con un concierto sold out en Costa 21. (Foto: Difusión)

La propuesta visual apostó por pantallas gigantes, iluminación cálida y una puesta en escena minimalista enfocada en la cercanía con los asistentes. A diferencia de otros espectáculos masivos, Reik priorizó una experiencia más íntima y emocional durante todo el concierto.

Uno de los momentos más destacados de la noche se vivió con “Me niego”, tema que provocó una de las mayores ovaciones del concierto. Asimismo, “Creo en ti” convirtió Costa 21 en un mar de luces de celulares encendidos. El grupo también interpretó temas recientes como “El correcto”, “Panorama” y “TQ”, demostrando su capacidad para mantenerse vigente dentro del pop latino.

Durante el show, Jesús Navarro agradeció el cariño del público peruano y destacó la conexión especial que mantienen con Lima. El concierto tuvo una duración cercana a las dos horas.

Reik revivió la nostalgia de sus fans en Lima con un concierto sold out en Costa 21. (Foto: Difusión)

Tras el éxito del sold out, muchos fanáticos comenzaron a especular con la posibilidad de que la agrupación regrese al país con un espectáculo en un recinto de mayor capacidad, incluso un estadio, debido a la gran demanda registrada para esta presentación.

Con este concierto en Costa 21, Reik reafirmó su vigencia en la escena musical latina y su vínculo con el público peruano.