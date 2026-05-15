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Reik revivió la nostalgia de sus fans en Lima con un concierto sold out en Costa 21. (Foto: Difusión)
Reik revivió la nostalgia de sus fans en Lima con un concierto sold out en Costa 21. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La agrupación mexicana Reik ofreció uno de los conciertos más esperados del año. La noche del jueves 14 de mayo, el trío conformado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín hizo vibrar Costa 21 con un espectáculo marcado por la nostalgia, el romanticismo y sus mayores éxitos musicales.

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