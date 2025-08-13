Renata Flores comparte el reconocimiento con otras seis promesas femeninas de la música latina. (Foto: Redes sociales)
Redacción EC
Redacción EC

sigue consolidando su proyección internacional y esta vez ha sido incluida en la selecta lista de “Artistas 2 Watch” de . El reconocimiento, revelado a pocas semanas de la ceremonia, destaca a figuras emergentes que, según la organización, representan el futuro de la música latina.

La categoría, creada en 2024, busca dar visibilidad a talentos que aún no han recibido una nominación oficial en los galardones, pero que están marcando tendencia con propuestas originales y un crecimiento artístico acelerado.

Renata Flores integra la exclusiva selección de voces emergentes de la región. (Foto: Redes sociales)
En esta edición, el comité de expertos y la producción del evento eligieron a siete mujeres que están conquistando la escena musical: Luz Gaggi (Argentina), maye (Venezuela), Julieta García “Cachirula” (México), Andrea Bejar (México-EE.UU.), Angélica Garcia (EE.UU.), Renata Flores (Perú) y Paloma Morphy (México).

Flores,, se ha convertido en una embajadora de la cultura peruana ante audiencias internacionales. Su inclusión en esta lista la coloca bajo el foco de la industria y la acerca aún más a una futura nominación en Premios Juventud.

¿Cuándo se llevará a cabo los Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se celebrarán el jueves 25 de septiembre, a las 7pm, desde la capital de Panamá. Cabe mencionar que los nominados se darán a conocer el 19 de agosto. A partir de esta fecha, los fans podrán votar por los talentos que quieran ver ganar.

¿Dónde ver Premios Juventus 2025?

Premios Juventud 2025 se transmitirá por Univision, UNIMÁS, Galavisión. Quienes lo prefieran, podrán seguir la cobertura minuto a minuto por las redes sociales oficiales del evento.

SOBRE EL AUTOR

