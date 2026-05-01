Renata Flores vuelve a situar su música en el cruce entre identidad y urgencia social. Esta vez, la artista ayacuchana lidera una iniciativa que pone el foco en un problema estructural: el acceso a energía limpia en el Perú. Su nueva canción, creada para la campaña “El Poder de Poder”, se articula como un relato que conecta cultura, territorio y desarrollo en un mismo pulso narrativo.

Impulsada por la Unión Europea, la campaña busca evidenciar cómo la energía sostenible no es solo una meta técnica, sino una condición para mejorar la calidad de vida y generar oportunidades. La propuesta se enmarca en la estrategia Global Gateway, que promueve la transición energética y la protección de la Amazonía, en un contexto donde las brechas de acceso aún limitan el crecimiento de diversas comunidades.

El videoclip de la iniciativa muestra historias reales, como la de un skater y una emprendedora, que evidencian cómo el acceso a electricidad sostenible transforma la vida cotidiana. (Foto: Difusión)

En esa línea, la canción de Flores —que fusiona sonidos andinos con hip hop, pop y trap— funciona como una extensión de su lenguaje artístico. “Millones de peruanos dependen de la electricidad para estudiar, emprender y conectarse con el mundo. (…) Se trata de forjar oportunidades reales para nuestras comunidades”, afirma la cantante, subrayando que la forma en que se produce energía será decisiva para el futuro del país.

El videoclip refuerza ese enfoque desde lo concreto. A través de historias reales, muestra cómo el acceso a energía confiable impacta en la vida diaria: desde el skater Deivid Tuesta, que depende de espacios públicos iluminados, hasta la emprendedora Cristina Matos, cuyo negocio se sostiene en un suministro eléctrico estable. Más que ilustrar una idea, la campaña aterriza el debate en escenas reconocibles, donde la energía deja de ser abstracta y se vuelve una herramienta de cambio tangible.