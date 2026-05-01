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Renata Flores protagoniza la campaña “El Poder de Poder” con una canción que fusiona sonidos andinos y urbanos para visibilizar el impacto de la energía limpia en el Perú. (Foto: Difusión)
Renata Flores protagoniza la campaña “El Poder de Poder” con una canción que fusiona sonidos andinos y urbanos para visibilizar el impacto de la energía limpia en el Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Renata Flores vuelve a situar su música en el cruce entre identidad y urgencia social. Esta vez, la artista ayacuchana lidera una iniciativa que pone el foco en un problema estructural: el acceso a energía limpia en el Perú. Su nueva canción, creada para la campaña “El Poder de Poder”, se articula como un relato que conecta cultura, territorio y desarrollo en un mismo pulso narrativo.

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