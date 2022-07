Uno de los mejores representantes latinoamericanos de la industria musical. El puertorriqueño René Perez, más conocido como Residente, regresará al Perú como parte del Taytakunan Festival, donde estará junto a otros artistas como Maldita Vecindad, Akapellah, AL2 El Aldeano, Uchpa, Rapper School y Shiva Shanti.

René Pérez Joglar, verdadero nombre del cantante, nació en la ciudad de San Juan (Puerto Rico) el 23 de febrero de 1978. Desde pequeño, tuvo la referencia del arte en su entorno. Por un lado, su madre Flor Joglar fue parte de la compañía Teatro del 60; por otro lado, su padre Reinaldo Pérez era abogado y músico independiente.

Frente a la influencia familiar, aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, pero además fue inscrito en clases de saxofón y batería. Con tan solo 12 años se unió a la banda de su escuela para tocar la batería. Pero, el arte también era otra de sus pasiones por lo que estudió en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan de Puerto Rico. Tras culminar la carrera, obtuvo una beca para hacer un posgrado en Bellas Artes en el Savannah College of Art and Design de Georgia (Estados Unidos).

Durante esa época es que empieza a componer canciones de rap y escoge su seudónimo Residente. De regreso en su ciudad natal, se dedica a trabajar en proyectos artísticos. Pero el inicio de la aventura está cuando se une a su hermano Eduardo para incursionar en la música. Aquí un repaso por su historia.

Éxito con Calle 13

Dos personas que querían conocer el mundo. René Pérez “Residente”, junto a su hermanastro Eduardo José Cabra “Visitante” decidieron crear Calle 13 en 2005. El primer sencillo que lanzaron fue “Se vale to-to”, que salió junto al video musical que fue dirigido por el propio René.

Posteriormente, el dúo fue convocado para colaborar en la canción “Chulin culin chunfly” de Voltio, el cual se convirtió en un éxito nacional. La agrupación se ha caracterizado por sus sencillos de tinte político y social; por lo que no es sorpresa que se pronunciaran por el asesinato del líder del grupo nacionalista Los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, a manos de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI). Este personaje proclamaba la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos y le mereció el tema “Querido FBI”.

Su primer álbum llegó en noviembre y se tituló “Calle 13″ (2005), alcanzando el sexto puesto en la lista Top Latin Albums de Billboard. Pero, no fue hasta el siguiente año en el que su trabajo se viralizó internacionalmente gracias a la canción “Atrévete-te-te”. Ese mismo año, fueron nominados a los Premios Latin Grammy y, sorpresivamente, se llevaron tres gramófonos por Mejor artista nuevo, Mejor álbum de música urbana y Mejor vídeo versión corta.

Su hermanastra Ileana Cabra Joglar, “PG-13″, se unió oficialmente al grupo fue durante la grabación de la canción “Algo con-sentido”, que formó parte del segundo álbum de estudio “Residente o Visitante” (2007). Aunque, antes sí había participado de algunos conciertos de la agrupación. Gracias al segundo disco, volvieron a la premiación del Latin Grammy, ganando el galardón a Mejor álbum de música urbana y Mejor canción urbana. Además, participaron por primera vez en los Premios Grammy a Mejor álbum urbano latino, llevándose el gramófono.

El trabajo para Calle 13 no se detuvo y en octubre de 2008 estrenaron su tercer álbum “Los de atrás vienen conmigo”, el cual incluye una experimentación de estilos musicales. Incluso, Rubén Blades colaboró para el single “La Perla”.

“Entren los que quieran” (2010) se llevó 9 Latin Grammy, mientras que “MultiViral” (2014) -su último disco como banda- se posicionó en los Latin Grammy con Mejor álbum de música urbana y Mejor canción alternativa por el sencillo “El Aguante”. Y también fueron premiados con el Grammy por Mejor álbum de rock latino/alternativo en 2015.

Expansión del repertorio como solista

En julio de 2014, Calle 13 anunció a través de su publicista, Nannette Lamboy, que se tomaría un descanso para que los miembros del grupo pudieran realizar sus proyectos personales. Aunque, reconoció -en el podcast Creativo de Roberto Martínez- que, a pesar del alejamiento, “todavía me siento Calle 13 al mismo tiempo, lo que pasa es que musicalmente y a nivel de banda es otra propuesta, tengo otra banda”.

Aunque no era una separación definitiva, Residente aprovechó la oportunidad para forjar una fuerte carrera como solista dentro de la industria. Es así que, poco tiempo después, inicia la producción de su álbum debut solista “Residεntә”.

El puertorriqueño eligió volver a imaginar su propia identidad y es así que decidió usar el análisis de su propio genoma, el cual había realizado años previos. Es a partir de los resultados de ese estudio que Residente se inspiró para escribir los sencillos de su disco.

El inicio de este proyecto estuvo en viajar por cerca de 10 países del mundo. Su objetivo era grabar con músicos provenientes de los lugares donde estaban sus raíces como África, Europa y Asia. “Viajé a diferentes partes del mundo recolectando sonidos y encontrando historias. Todos somos residentes del espacio que ocupamos y en nuestro espacio las fronteras no existen”, dijo el músico a AFP.

“Colaboré con artistas talentosos, artistas a los que la industria musical desconoce porque no les presta atención, artistas que hacen música sin esperar nada a cambio, artistas con los que, además de compartir el ADN, compartí historias”, agregó. Finalmente, el álbum “Residεntә” salió al mundo el 31 de marzo de 2017.

Gracias a este proyecto, el rapero puertorriqueño se llevó el gramófono por Mejor álbum de rock, urbano o alternativo latino en los Premios Grammy 2018. Su debut como solista con el álbum que lleva su nombre fue una ambiciosa obra inspirada en el estudio de su genoma. Además,

El puertorriqueño también se llevó el Latin Grammy por Mejor video musical versión corta por "Banana Papaya" en 2019. (Foto: Bridget BENNETT / AFP) / BRIDGET BENNETT

“Lo que está pasando en la industria de la música apesta mucho, todo el mundo prestando atención a los números (...) y yo odio los números, las matemáticas, por eso me volví artista, así que dedico este Grammy a la gente que cree en el arte (...) y no le importa el dinero, las ventas, solo el arte”, dijo Residente a la prensa al término de la premiación.

Para 2020, Residente estrenó “René, uno de los sencillos más exitosos de su carrera. Para él, esta canción fue hecha con honestidad y refleja situaciones con las que todo el mundo puede empatizar. “El tema fue un desahogo personal que decidí sacar como canción”, explicó en una entrevista con Efe.

Además, “René” logró posicionarse en los premios Latin Grammy con dos nominaciones a Grabación del Año y Canción del Año, llevándose el gramófono por esta última. El artista subrayó que el tema tuvo éxito porque “la gente se vio reflejada en él” y por tratarse de un ejercicio de nostalgia “por el que todos pasamos”.

Polémica con J Balvin

Si bien Residente siempre ha estado en la boca del mundo por sus éxitos, no ha estado exento de las polémicas. La más grande de ellas fue la que tuvo en 2021 con el colombiano J Balvin que empezó cuando este último emitió una queja sobre la poca valoración de los artistas del género urbano en los Latin Grammy 2021.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo Balvin en redes sociales. Asimismo, pidió a sus compañeros que no asistan a la premiación.

Residente decidió no quedarse callado y usó su cuenta de Instagram para responderle a su compañero de la industria musical. “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy?”, señaló. Asimismo, le recalcó al colombiano no podía pedir que las personas no asistan porque en aquella de los Latin Grammy se rendirá homenaje a la vida, carrera y labor social de Rubén Blades como ´Persona del año´.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, agregó en el video que posteriormente fue borrado de Instagram.

Además, Residente comparó al intérprete de “In Da Getto” con un carrito de hot dogs. “A mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante”, sostuvo. Tras esto, Balvin respondió con una imagen al lado de estos puestos de comida rápida.

Pero la polémica no quedó ahí. Residente contó que, posteriormente, J Balvin lo llamó llorando para que retirara su publicación de Instagram. “Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes: ‘Respeto tu opinión’. (...) Yo soy el mismo por las redes y al frente tuyo: con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, comentó Residente. “Me quedé sin rimas, hot dogs; el tibio de Medellín, hot dogs; te llamé llorando, hot dogs”, finalizó el artista puertorriqueño.

Aunque, parecía un tema cerrado, en marzo de este año el productor argentino Bizarrap lanzó el BZRP Music Sessions #49 junto a Residente. “Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokemon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón […] Como le dicen por ahí ‘Josecito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos’. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro”, dice la parte del tema dedicado explícitamente a Balvin.

Ante esta situación, lo único que el colombiano respondió fue “Amor y cariño”, a través de un mensaje publicado en Twitter.

Próximo concierto en Lima

El rapero sorprendió a sus fanáticos al confirmar su regreso a la capital peruana, después de cuatro años desde su última visita a Lima. Será el líder del ´lineup´ del Taytakunan Festival en su nuevo formato de festival: Pishtaco Stage, que se realizará este 27 de agosto en Plaza Arena del Jockey Club del Perú.

Esta presentación está ligada a su regreso a los escenarios de Latinoamérica, tras presentarse en el festival Vive Latino 2022 que se realizó el 19 y 20 de marzo en la Ciudad de México. El exvocalista de Calle 13 se destaca por sus composiciones con contenido social y político.

El Taytakunan Festival, que se caracteriza por la gran experiencia cultural que ofrece al público, también inlcuirá dentro de sus presentaciones musicales a Maldita Vecindad, Akapellah, AL2 El Aldeano, Uchpa, Rapper School y Shiva Shanti.

Cabe resaltar que aún quedan entradas disponibles para ver a Residente en Lima. Los tickets están a la venta desde el martes 21 de junio en Joinnus y los precios oscilan entre S/ 169 y S/ 349.