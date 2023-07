Residente lo hizo otra vez. El cantante puertorriqueño lanzó una nueva tiradera llamada “Bajo y Batería”, en la canción arremete contra el reggaetonero Cosculluela, quien tuvo denuncias por violencia familiar.

El inicio del conflicto

Como se recuerda, el conflicto entre René y Cosculluela empezó en el 2022, luego de que el reggaetonero hizo un comentario homofóbico a una foto de las cantantes Tokischa y Villano Antillano.

Ante ese hecho, Cosculluela hizo una canción en la que acusaba a Residente de componer canciones de temática social sin conocer la realidad de su país. Sin embargo, René se defendió sugiriendo que ese tema fue hecho para relanzar la carrera del reggaetonero usando la polémica con el rapero de 45 años.

Le recuerda sus delitos por violencia doméstica

Por su parte, el rapero Residente, mencionó en su canción “Bajo y Batería” los 13 cargos por violencia doméstica que tuvo Cosculluela.

“Quiere ser bichote y al mismo tiempo sacerdote / Está confundido el amigote / Lee la Biblia, pero le pega a su mujer por el cocote / Con su religión inventada / Le pega a mujere’ embarazada’ / Las restrella contra el suelo / Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo”, dijo Residente en su canción.

Residente mencionó a otros artistas

En ese sentido, el intérprete de “Atrévete-te-te” se refirió a otros artistas, tales como J Balvin, con quien también tuvo una pelea. Por otro lado, a manera de referencia y sin connotación negativa, el rapero mencionó a Shakira, Alejandro Sanz, Don Omar, Ricky Martin y Juan Luis Guerra.

DE INTERÉS: Exesposa de reguetonero Cosculluela alega que el cantante le pegó embarazada

René termina su canción asegurando que será la última ‘tiradera’ que realiza, ya que indica se desahogó y que posiblemente se dedique a hacer ‘baladas’, esto último en tono irónico.

“Me desahogué ya / Ahora me voy a quitar de toa’ las tiraera’, ya / No le voy a tirar a ni ninguno más / Se los juro, se los prometo, ya / Se acabó, ya, no me interesa, cabrone’”, dijo.