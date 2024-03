El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, estrenó un nuevo video promocional en el que figura junto a su hijo Milo, el que tuvo con la modelo argentina Soledad Fandiño en 2014.

Aunque el video es un material que promociona su última gira internacional, “Las letras ya no importan”, con la que visitará diferentes países de Latinoamérica y Europa, el cantante mostró su emoción por la aparición de su primogénito.

“Milo en su primer papel como actor ayudándome a entender el por qué estoy aquí. A pesar de que mis ganas están en otro momento y en otro espacio sigo aquí porque también me gusta estar al lado del camino”, escribió Residente en su cuenta de Instagram.

A su vez, al finalizar la interacción de Residente con su hijo, se muestra al cantante argentino Fito Páez interpretar con el piano y su voz el tema “Al lado del camino”, dando fin al video.

¿De qué trata el video de Residente con su hijo Milo?





El video de Residente con su hijo Milo es uno de reflexión, en donde el artista menciona sentirse agotado de las actividades musicales como giras, conciertos, grabaciones y más.

Por ello, se encuentra en lo que sería un bar tomando un vaso de licor debido a la falta de sueño, mientras que Milo aparece para darle tranquilidad en esta disyuntiva que presenta, la cual ya fue abordada por el cantante en distintas producciones.

“Estoy pensando en el tiempo [...] No sé como el tiempo puede ser tan bueno y tan malo a la misma vez, hace que las cosas lleguen a su máximo potencial y al mismo tiempo hace que envejezcan”, se escucha decir al cantante a su hijo.

Tras ello, complementó: “Estoy aquí (en el bar) porque estoy cansado. No quiero tocar más, no quiero irme de gira, siento que da lo mismo si estoy o no estoy”.

Luego de ello, su hijo Milo le pide cerrar su ojos para recordar un momento feliz y animarlo, por lo que Residente cuenta la anécdota de cómo compuso la primera canción de Calle 13, la cual hizo durante un viaje a España, en donde pudo conocer a muchas personas de diferentes nacionalidades.

Aquella anécdota sirvió para que el cantante pueda animarse y emprender su nueva gira internacional, ese fue el mensaje dado por el video. Luego de recordar su experiencia, al abrir los ojos (en el video) se da cuenta de que ya no está.

Posteriormente, se oye a Fito Páez cantando “Al lado del camino”, en lo que Residente se pone de pie y procede a retirarse del establecimiento.

¿Quién es Milo, el hijo de Residente?





Milo es el único hijo de René Pérez, tiene 10 años y no tiene mucha presencia mediática debido a la reserva de su padre, quien evita compartir información del menor.

El niño es producto del matrimonio que Residente tuvo con la modelo Susana Fandiño en 2013, de quien se divorció en el 2017, tras cuatro años de relación.

Residente anuncia concierto en Perú





Residente llegará al Perú con su gira “Las letras ya no importan” el 9 de octubre en Lima. El evento musical se realizará en el recinto Multiespacio Costa 21. Las entradas estarán a la venta desde el jueves 14 de marzo a las 10:00 am por Teleticket.

El cantante visitará también España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico, este último donde terminará su gira el 7 de diciembre del 2024.