Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La frase tal vez sea dura, pero conviene decirla de entrada: hace quince días yo iba en busca de una banda que las futuras generaciones probablemente no verán. No es un grupo cualquiera y, por lo tanto, hacía falta una excusa para verlos en vivo: su 45 aniversario. “La muralla de la chicha”, los llamó alguna vez la prensa especializada; “No fueron los primeros, pero sí el primer grupo ‘chicha’ que pisó el set de ‘Trampolín a la fama’”, escribió con puntería El Búho antes de morir. Los elogios, sin embargo, resbalan sobre la trayectoria de Los Shapis. Tal vez haya una sola frase que los explique mejor: su música es para todos los pueblos, los de arriba y los de abajo, los de derecha y los de izquierda, y también para quienes bailan con una botella en la mano.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.