El cantante colombiano Reykon, uno de los pioneros del género urbano, se puso a disposición del legendario Willie Colón para hacer un remix de "Perriando", su más reciente hit en el que aparece el famoso trombón de "La Murga de Panamá".

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE, el reguetonero confesó que su nuevo éxito, lanzado el pasado 15 de noviembre, está alcanzando “niveles muy diferentes” y que está feliz porque el mítico músico de La Fania All-Stars “está diciendo que está bien hecha”.

Colón utilizó Twitter este jueves para reconocer ese trabajo, que retoma los sonidos de la salsa de 1971 que creó junto a Héctor Lavoe y que marcó a varias generaciones: "Reykon, va muy bien el tema. ¡"Perreando" será un hit seguro! ¡Vamos pa'l remix!", escribió.

Esta canción, que mezcla ritmos urbanos con las inconfundibles trompetas del tema original y cuenta con un video que hace homenaje a los años 70, ya alcanza los 5,7 millones de visitas en YouTube y sube en los listados musicales de varios países.

¿Cómo recibes este mensaje de Willie Colón? ¿Lo ves como una declaratoria del éxito de “Perriando”?

Yo lo he pensado. El público es el que tiene que aceptar la canción, ¿cierto? Pero que el creador de la versión original de ese trombón me lo esté diciendo, ya a mí me habla muchísimo, ya a mí me deja muy tranquilo de que se hizo un muy buen trabajo.

Él podría ser el que, por el contrario, se viera afectado por esto, pero antes él está diciendo que está bien hecha, y él es un tipo que yo sé que no es de reguetón.

Se trata de un sonido muy representativo, ¿cómo fue ese proceso mezclar tu música y respetar ese ritmo que marcó una época?

Disfruté mucho de eso, obviamente el acercamiento con ellos (Colón y Lavoe) se tenía que hacer porque es una canción donde hay que tramitar muchos permisos. Utilizamos la versión original, no le transformamos nada a lo que fue este trombón del que venimos hablando. Pero todo fue muy fácil.

Mi manejador trabajó muchos años con esta gente de la Fania, entonces todo fue sencillo. Yo crecí escuchando a Tego, a (Daddy) Yankee, a Arcangel, De la Ghetto y la verdad todo esto lo va a uno alimentando, lo mismo la salsa. Escuché salsa desde muy niño, Entonces este fue el resultado de esta "operación", por llamarla de alguna manera.

¿Y cuánto tiempo te tomó hacer “operación”?

Mirá cómo es la cosa de graciosa. Uno se puede demorar horas y horas. Y con esta canción, yo llegué con la idea al estudio y les dije: “vamos a poner el trombón de la ‘Murga’ en reguetón”. Y a partir de ese momento, parce, nos demoramos dos horitas en hacer la canción. En escribirla, producirla... todo. Dos horas no más.

Con temas como la enfermedad en la garganta que te separó de los escenarios por un año, ¿crees que esta canción es un regreso de Reykon por lo grande?

Ahí quiero diferir un poco, porque yo no me he separado, aunque parezca. Yo obviamente entiendo a la gente, y más con lo que está sucediendo hoy en la música, en donde salen canciones cada ocho días y nuevos artistas, y con todo esto de la tecnología, entonces todo se está volviendo más competitivo.

Pero yo en todo este tiempo no he parado. Trabajamos la canción "Domingo", hicimos "Latina" con Maluma. Yo creo que venimos dándole y dándole. Obviamente cuando sale una canción como estas, cuando tienes tanta empatía con la gente, obviamente la gente lo toma como "este man volvió". Pero la verdad yo no me he ido. Siempre he estado ahí.

¿En qué estás enfocado ahora entonces?

Como precisamente la gente está teniendo esa idea como de que Reykon vuelve, creo que es un momento de no parar. Definitivamente tengo que darle antes con más ganas y he esperado mucho por este momento, en el que la gente empezara a verme otra vez como ese artista que hace unos tres cuatro años estaba ahí al frente del comando de los colombianos en el género.

Obviamente es aprovechar ese momento que nos está pasando, parce. Se viene mucha más música.