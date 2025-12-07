Ricardo Arjona recibió la visita de su hija Adria y de Jason Momoa, actor que dio vida a Aquaman en el Universo Extendido de DC, en su concierto de la Residencia “Lo que el Seco no dijo” en su natal Guatemala.

Adria Arjona subió al escenario para abrazar efusivamente a su padre tras la serie de sold outs que el cantante guatemalteco viene haciendo como apertura de su tour mundial que lo traerá a Lima el próximo 26 de Junio para cantar en el Estadio Nacional de José Díaz.

Ya quedan pocas entradas disponibles solo en Oriente y Occidente 2, y pueden ser adquiridas en la plataforma de Teleticket.

El concepto propone espectáculos íntimos, personales y centrados en nuevas versiones de clásicos como “Historia de un taxi” y “Fuiste tú”, además de canciones de su reciente álbum “Seco”, lanzado en enero.

El álbum incorpora sonidos tradicionales guatemaltecos, mezclados con el estilo característico del cantante, lo que promete un capítulo renovado en su carrera musical. Este enfoque más experimental conecta con la esencia de Arjona y abre paso a una propuesta interpretativa más cercana, introspectiva y emocional para su público.

El espectáculo cuenta con un equipo internacional compuesto por más de 12 músicos y colaboradores, además del staff técnico y de producción. Su regreso a los escenarios marca una etapa de reencuentro con sus raíces y un diálogo musical más profundo con diversas influencias del mundo. “Lo que el Seco no dijo” busca ir más allá del repertorio: es una invitación a explorar el pasado, el presente y las emociones más honestas del artista.