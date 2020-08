Ricardo Arjona presentó ante más de cincuenta periodistas y vía zoom su nuevo disco titulado ‘Blanco’, producción grabada en el legendario estudio Abbey Road ubicado en Londres. El cantante guatemalteco, que tenía una lista de preguntas de los medios de comunicación presentes, improvisó y con una actitud muy simpática y honesta respondió cara a cara a las interrogantes que se le hicieron.

‘Blanco’ está compuesto por 14 pistas, de las que el cantautor rescata ‘Hongos’ como la más importante. “Es una melodía mezclada con arreglos de rock clásico y una guitarra country”.

El cantautor también se animó a dar detalles del estudio Abbey Road, al cual calificó de incómodo, pero, a su vez, mágico. “Es un estudio inmensamente incómodo tiene una consola que ve a la pared, no a una cabina. La cabina está al lado izquierdo con una ventana y tenés que bajar una escalera si quieres abordar a los músicos, pero la magia que se siente ahí. El sonido que se logra tiene que ver con toda la implementación tecnológica, la infraestructura que hacen que suene de otra manera y estar grabando con instrumentos de los años sesenta”.

“Es un estudio muy difícil de encontrar. A la gente le ha dado mucho ruido y a nosotros también, por lo emblemático, y mítico que es porque ‘The Beatles’ grabó casi toda su discografía ahí. No solo es un templo donde han pasado muchas cosas, es utilizar los métodos que usaron los que grababan en aquella época”, contó Arjona sobre su experiencia en el Abbey Road.

Sobre el dúo que hizo con Pablo Alborán en la canción ‘El amor que me tenía’ incluida en este disco, y que rápidamente se ha convertido en un éxito- en YouTube cuenta con más de 3 millones de reproducciones- Arjona dijo que lo trabajaron a la distancia por la cuarentena, pero considera que Alborán le puso mucha emoción y piel.

“Pablo es uno de los artistas jóvenes más talentosos. Lo que compartimos me pareció extraordinario e hizo que la canción quedara fantástica. Las disqueras fueron las últimas en enterarse lo que él y yo veníamos haciendo, ni su mánager, nadie sabía”.

Ricardo Arjona aseguró no estar en contra del reggaetón, y piensa que este género ocupó el espacio que otros dejaron libres. “Yo no soy enemigo del reggaetón, pero cómo defendemos los géneros. Ahí está el asunto, no lo haremos haciendo duetos de reggaetón. Si estoy en contra de los que pertenecen a un género y para ‘sacar la cabeza’ hacen dúos con otro. La mejor manera de hacer balada (u otro género) es haciendo balada. La gente está intentando salir a flote haciendo lo que ‘está de moda’, y hacer lo que ‘está de moda’ siempre genera una suerte de segundón”, opinó.

¿Cómo ves el futuro de los conciertos? “Yo espero que esto termine (la pandemia). No me imagino un concierto a distancia. La desesperación de la gente ha generado muchas ideas, yo sigo apostando por lo que teníamos. No me imagino un concierto con tapabocas, en el que cada persona esté a dos metros de distancia de la otra. Soy consciente que vamos a tener que adaptarnos de alguna manera creo no es momento de tener prisa”

El artista, además, le restó importancia a los conciertos virtuales, los que aseguró que producen ni el 5% de emoción de lo que logra un espectáculo en vivo. “Es muy difícil condensar en un video la energía que se genera en un en vivo. No nos queda otra que esperar que el mundo se reacomode, y nosotros adaptarnos sin prisas. Sin generar cosas de manera anticipada que puedan generar más problemas que beneficios”.