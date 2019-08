Ricardo Montaner: "Con mis hijos evoluciono de manera fluida y orgánica"

Ricardo Montaner hace unos días fue noticia, tras casarse por sexta vez con su esposa, en una romántica boda frente al mar y en compañía de sus cinco hijos. En entrevista con El Comercio, reiteró sus ganas de seguir haciéndolo las veces que sean necesarias, pues asegura que cuando uno está realmente enamorado, piensa en el matrimonio.

"La gente dice que no escarmiento (risas), pero yo creo que es algo normal. Mientras Dios me de vida, voy a casarme. Cada cinco años hemos venido renovando, pero vamos a ver si cambiamos y lo hacemos cada tres", detalló el cantante.

El venezolano quien se presentará el sábado 31 de agosto en el Plaza Arena, también habló de su último disco "Montaner" donde cuenta con la colaboración de Farruko, en el tema "Vasito de agua".

"Estoy enamorado de este álbum, es uno de esos discos que valió la pena hacer en año y pico. Tengo baladas, que son todas hermosas, hay una que se llama 'Adoraré', y es con la que más me identifico, pero, además, está lleno de colaboraciones. La de Farruko, y Mau y Ricky son las que más se ven", dijo.

Sin embargo, en dos videos de este disco ha llamado la atención al ver como protagonistas, más no cantando a dos figuras reconocidas como J. Balvin con "Qué vas a hacer" y Nicky Jam en "No me hagas daño", según Ricardo, ambos son amigos suyos.

Asimismo, Montaner aseguró que el aporte de sus hijos Mau y Ricky en este disco, ha sido grandísimo. "Yo recuerdo que los primeros acordes de guitarra se los enseñé a Ricky, los primeros piques de batería a Mau. Ahora ellos tocan más batería que yo, más piano. Siento que hoy en día, ellos son quienes más aportan musicalmente a lo que yo hago. Ayudan a que mi manera de escribir este impregnada a lo que está sucediendo".

"Siento que me hacen bien, la música se trata de eso, uno tiene que evolucionar, y siento que con ellos lo hago, y no es forzado. Evoluciono de manera fluida y orgánica", declaró.