El cantante venezolano Ricardo Montaner llegará a Lima el próximo 30 de mayo como parte de su gira “El Último Regreso Tour”, espectáculo que se llevará a cabo en Costa 21. El concierto ha generado gran expectativa entre los fans peruanos y las entradas están casi agotadas.

La alta demanda de boletos confirma el entusiasmo del público local por el regreso del intérprete de baladas románticas. Actualmente, solo quedan las últimas entradas disponibles a través de la plataforma Teleticket.

Ante la rápida respuesta de sus seguidores en Perú, Montaner envió un emotivo mensaje a sus fans limeños, agradeciendo el cariño y confirmando su entusiasmo por reencontrarse con el público.

“Querida gente de Lima, me acaban de decir que quedan los últimos boletos para la función del 30 de mayo. Los espero para ese lleno total que vamos a tener. ¡Nos vemos en Lima!”, expresó el artista.

El espectáculo que llegará a Lima tendrá una duración de más de dos horas y contará con una producción visual de última generación. Durante el concierto, el cantante interpretará varios de los temas que marcaron su carrera, en un recorrido musical cargado de nostalgia y emoción.

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El repertorio incluirá clásicos como “Castillo azul” y “La cima del cielo”, además de canciones de su más reciente etapa artística. La velada alcanzará uno de sus momentos más emotivos con temas emblemáticos como “Déjame llorar” y “Tan enamorados”, considerados parte esencial del cancionero romántico de todo latino.

Ricardo Montaner se prepara para su concierto en Lima y envía mensaje a fans. (Foto: Difusión @Chuleval)

De esta manera, Ricardo Montaner se prepara para volver a Lima como un artista consagrado con más de 25 álbumes de estudio y el reconocimiento del Latin Grammy a la Excelencia Musical. El concierto será el próximo 30 de mayo en Costa 21. Aún quedan entradas en Teleticket.