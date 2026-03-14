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Ricardo Montaner se prepara para su concierto en Lima y envía mensaje a fans. (Foto: Difusión @Chuleval)
Ricardo Montaner se prepara para su concierto en Lima y envía mensaje a fans. (Foto: Difusión @Chuleval)
Por Redacción EC

El cantante venezolano Ricardo Montaner llegará a Lima el próximo 30 de mayo como parte de su gira “El Último Regreso Tour”, espectáculo que se llevará a cabo en Costa 21. El concierto ha generado gran expectativa entre los fans peruanos y las entradas están casi agotadas.

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