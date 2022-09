El cantante Ricky Santos, quien hace un par de años formó parte del programa “Yo Soy Perú” como imitador de Luis Miguel, se convirtió en el ganador de “El Retador” en Chile. En su última gala, el artista sorprendió a todos al interpretar el tema “Y tú te vas” de Chayanne.

En la primera parte de la última gala de “El Retador”, Ricky Santos derrotó a Juan David Rodríguez con la canción “Ave María”. Luego se impuso ante una de las favoritas, Lydia Correa, cantando “Hoy tengo ganas de ti”; para finalmente sellar su pase a la gran final al vencer a Iván Cabrera.

Con sus interpretaciones, Ricky Santos logró convencer al jurado conformado por la destacada cantante Myriam Hernández, Álvaro Rudolphy y el argentino Marcelo Apolino. Cabe señalar que “El Retador” es uno de los programas concurso más vistos de Chile.

“Esto ha sido un sueño hecho realidad para mí, no te miento, de corazón lo digo y con mucha humildad que me lo merezco, porque hay que también tener la valentía para decir lo que uno desea y estoy acá con mucho cariño y mucho amor, por el público que me da todo su afecto y por ellos yo canto y vivo”, señaló Santos tras ser nombrado ganador.

Como se recuerda, Ricky Santos adquirió gran popularidad en Perú tras su interpretación de Luis Miguel en el programa “Yo Soy Perú”. Además, se coronó ganador de “Yo me llamo” como Ricky Martin en Bolivia.

¿Qué premio obtuvo Ricky Santos?

El artista no solo se coronó como ganador de “El Retador” y se llevó el trofeo, sino que también se hizo de un premio en efectivo de 15 millones de pesos (Cerca de 18 mil dólares). Por si fuera poco, Santos también aseguró un lugar como participante de “El Retador” de Televisa México y Univisión Estados Unidos.

